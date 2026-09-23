Beinahe-Sturz: Frau trat auf Prinzessin Kates Schleppe

Prinzessin Kate (44) ist bei der "Digger"-Premiere in London nur knapp einer unangenehmen Panne entgangen. Nachdem sie gemeinsam mit Prinz William (44) oben an einer Rolltreppe angekommen war, trat Claire Tavernier, Vorsitzende der Film and TV Charity, versehentlich auf die Schleppe ihrer bodenlangen Jenny-Packham-Robe. Für einen kurzen Moment wurde Kate dadurch am Weitergehen gehindert und leicht nach hinten gezogen. Die Prinzessin von Wales bemerkte das Missgeschick sofort, fing sich problemlos und setzte ihren Weg fort.

Die Szene dauerte nur wenige Sekunden. Claire Tavernier, die unmittelbar hinter Kate lief, bemerkte schnell, was passiert war, und löste ihren Fuß wieder vom Stoff. Kate reagierte gelassen und ließ sich von dem Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen. Größerer Schaden entstand offenbar nicht – weder an der Prinzessin noch an ihrem auffälligen Kleid. Die violette Robe war ohnehin einer der Hingucker des Abends. Das Kleid von Jenny Packham fiel mit viel Stoff, einem tiefen Ausschnitt und einer langen, fließenden Silhouette auf. Dazu kombinierte Kate royalen Schmuck mit besonderer Familiengeschichte: Sie trug Ohrringe von Prinzessin Diana (†36) sowie das selten getragene Amethyst-Sautoir der Queen Mum (†101).

Später am Abend sorgte Kate noch für einen weiteren viel beachteten Moment. Auf dem Weg eine Treppe hinunter reichte Tom Cruise (64) ihr die Hand und begleitete sie einige Stufen. Für die beiden war die Geste nicht ganz neu: Schon 2022 hatte der Schauspieler Kate bei der Londoner Premiere von Top Gun: Maverick seine Hand angeboten. Die "Digger"-Premiere fand im Rahmen der Royal Film Performance statt. Mit der Veranstaltung werden Spenden für die Film and TV Charity gesammelt, deren Vorsitzende Claire Tavernier ist. Gemeinsam mit Prinz William traf Kate an diesem Abend unter anderem auf Tom Cruise und Regisseur Alejandro G. Iñárritu.

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere und Royal Film Performance von "Digger" in London

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Getty Images Prinzessin Kate und Claire Tavernier im Gespräch mit Gästen bei der Weltpremiere von "Digger" und der Royal Film Performance in London

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Getty Images Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Digger" in London