Drei Tage ohne TikTok: Christian Wolf zieht ehrliches Fazit

Fast 72 Stunden ohne seinen TikTok-Hauptaccount – und Christian Wolf (31) zieht daraus ein überraschend positives Fazit. Über sein drittes Profil "christian.selbstliebe" meldete er sich bei seinen Followern zurück und erklärte, dass rund um die Sperre inzwischen zahlreiche Verschwörungstheorien kursierten. Die erzwungene Pause habe ihm jedoch vor allem eines gezeigt: wie schön sein Leben abseits der sozialen Medien eigentlich ist. Zugleich sei ihm bewusst geworden, wie wenig Platz er privaten Augenblicken bisher eingeräumt habe. Ob er nach einer möglichen Freischaltung wieder in gewohnter Frequenz Videos veröffentlicht, lässt der Social-Media-Star deshalb bewusst offen: "Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht mehr, ob ich TikTok in der Art und Weise danach machen werde, wie ich es vorher getan habe, oder ob ich mich selbst fast schon dafür schützen muss."

Den mutmaßlichen Grund für die Sperre kenne er mittlerweile, müsse aber noch die Rückmeldung des zuständigen Teams in China abwarten. Die drei Tage ohne sein Hauptkonto nutzte der Unternehmer unter anderem dazu, erstmals seit rund vier Jahren wieder mit Freunden Padel zu spielen. Solche Freizeitaktivitäten seien ihm zuvor oft schwergefallen: Früher habe ihn bei solchen Unternehmungen ständig der Gedanke begleitet, in derselben Zeit zehn bis 15 Videos drehen zu können. Auch offene Themenlisten hätten bei ihm regelmäßig ein schlechtes Gewissen ausgelöst. Seine neue Erkenntnis: Er muss nicht auf ein späteres Ende seiner Social-Media-Karriere warten, um auszuschlafen, Kampfsport oder Padel zu treiben und kleine Augenblicke bewusster zu erleben. Über sein Ersatzprofil könnte Christian trotz der Sperre weiter posten, zumal der Algorithmus sein Gesicht erkenne. Doch derzeit hinterfragt er, ob er auf jede Kritik mit einem Erklärvideo reagieren muss.

Hinter diesem Drang, Fehlinformationen richtigzustellen, steckt laut Christian auch eine persönliche Erfahrung. Wie er auf TikTok schilderte, habe er früher selbst vieles geglaubt, was nicht stimmte, und jahrelang mit den Themen Ernährung und Sport gekämpft. Als Beispiel für die anhaltende Kritik an seiner Person griff er einen älteren Kommentar von sich auf. Darin hatte er geschrieben, einer Frau wegen ihrer aus seiner Sicht arroganten und fachlich falschen Aussagen ins Gesicht treten zu wollen. Die Formulierung habe sich nicht auf das Geschlecht bezogen, betonte er, sondern sei lediglich eine drastische Redewendung gewesen. Gleichzeitig distanzierte er sich klar von seiner damaligen Wortwahl: "Und natürlich war der Kommentar doof. Gar keine Frage. Würde ich heute so nie wieder schreiben." Den Drang, sich ständig öffentlich zu rechtfertigen, will er nach der Zwangspause häufiger hinterfragen. "Aber ich habe realisiert, Diggah, ich muss es in vielen Fällen einfach nicht", so sein Fazit auf TikTok.

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Imago Christian Wolf, April 2026

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

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Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg