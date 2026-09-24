Molly-Mae jettet für nur neun Stunden nach Deutschland

Ein Trip nach Deutschland, der kaum länger dauerte als ein Arbeitstag: Für gerade einmal neun Stunden ist Molly-Mae Hague (27) am Mittwoch nach Deutschland gejettet. Die Influencerin reiste mit einem Privatjet nach Herzogenaurach, um dort einen Geschäftstermin in der Adidas-Firmenzentrale wahrzunehmen. Nach der Landung ging es für Molly-Mae allerdings nicht sofort zum Meeting. Auf Instagram nahm die Influencerin ihre Follower mit auf die Reise – und legte nach der Landung erst einmal einen Zwischenstopp für Gebäck ein, bevor es zum Hauptsitz weiterging. "Guten Morgen, Deutschland." Viel Zeit blieb dem Realitystar vor Ort jedoch nicht: Bereits neun Stunden später saß Molly-Mae wieder im Flieger und trat den direkten Rückweg zu ihren Kindern Bambi und Midas an. Was bei dem Treffen mit dem Sportartikelhersteller konkret besprochen wurde oder daraus entstanden ist, ließ Molly-Mae zunächst offen.

Modisch passte sich die Britin dem Anlass an: Zu einem eleganten schwarzen Blazer und einem kurzen weißen Top kombinierte sie eine weit geschnittene Trainingshose von Adidas. Ihre blonden Haare trug sie zu einem ordentlichen Pferdeschwanz gebunden. In der Firmenzentrale ließ sie sich vor dem Adidas-Logo fotografieren, verriet ihren Fans den Anlass des Treffens aber noch nicht. Stattdessen steigerte sie auf Instagram mit einer spielerischen Ankündigung die Spannung: "Ein Like und ich verrate euch, was wir gemacht haben." Nach dem Termin machte es sich Molly-Mae im Privatjet gemütlich. Mit einer Gesichtsmaske im Gesicht zeigte sie sich entspannt auf ihrem Sitz. Außerdem teilte sie ein Foto des Piloten und machte deutlich, dass nach dem knappen Deutschlandbesuch keine weitere Station geplant war. Zu dem Schnappschuss schrieb sie, es gehe direkt zurück zu ihren Kids.

Ihre Zusammenarbeit mit Adidas hatte Molly-Mae bereits Anfang 2026 öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte sie damals, die Zusammenarbeit sei "seit Jahren in Arbeit" gewesen und fühle sich für sie weiterhin "nicht real" an. Ihre erste Sneakerkollektion für die Marke umfasste eine creme-weiß-beige Neuinterpretation des Adidas Superstar sowie einen von Matcha inspirierten Samba. Mit den zurückhaltenden Designs traf Molly-Mae allerdings nicht bei allen Followern gleichermaßen ins Schwarze: Neben viel Begeisterung gab es auch kritische Stimmen. Bekannt geworden war die Influencerin 2019 durch die Datingshow Love Island. Inzwischen ist sie Mutter von Bambi und Midas. Bei ihren Unterstützern bedankte sie sich dafür, solche "wahnsinnigen Momente möglich" zu machen.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Privat-Jet

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague präsentiert ihren Adidas Schuh