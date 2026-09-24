"Good Luck Guys"-Fluch: Dieses Team fliegt im Viertelfinale

Für Hati Suarez und Francesco Morelli (26) ist das Abenteuer bei Good Luck Guys vorbei: Das Duo scheidet im Viertelfinale aus und verpasst damit den Sprung ins Halbfinale. In der entscheidenden Challenge mussten die verbliebenen Teams gemeinsam über schmale Holzbalken balancieren, insgesamt 30 Pfeile einsammeln und diese anschließend abwechselnd auf eine Zielscheibe schießen. Erst wer den roten Kreis dreimal traf, durfte sich über den Einzug in die nächste Runde freuen. Beim Spiel verloren Hati und Francesco wertvolle Zeit und konnten ihren Rückstand anschließend nicht mehr wettmachen. Als letztes Team beendeten sie die Challenge – und damit auch ihre gemeinsame Reise in der Joyn-Show. Ihr Abschied ging sichtlich unter die Haut: Es flossen bittere Tränen.

Deutlich souveräner meisterten Nelly und Calvin Ogara (23) die Aufgabe. Sie sicherten sich als erstes Duo einen Platz im Halbfinale. Kurz darauf zogen auch Jeje Lopes und Dion Brown in die nächste Runde ein – obwohl Dion beim Überqueren der Balken ebenfalls ordentlich zu kämpfen hatte. Garry Secret (22) und Greta Barthel komplettierten schließlich als drittes und letztes Team die Halbfinalisten, womit das Aus für Team Pink endgültig besiegelt war. Francesco führte die Niederlage auf ihre anhaltende Pechsträhne zurück: "Es ist, wie es ist. Wir haben diesen 'Good Luck Guys'-Fluch und wir kriegen den auch gar nicht mehr los", erklärte er in der Show. Auch Hati konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen: "Egal, wie schnell wir am Anfang sind, die anderen sind immer schneller." Besonders Greta traf der Abschied. Hati und Francesco hätten zu ihrer Allianz gehört und mit ihrer Art viel Freude in die Sendung gebracht.

Bereits vor dem Viertelfinale hatten Hati und Francesco bei "Good Luck Guys" einige Rückschläge verkraften müssen. In einem früheren Safety-Spiel traten sie gegen Jeje und Dion an und erwischten zunächst sogar den besseren Start. An der letzten Station war für sie jedoch Schluss, als sie am Lösungswort "Tropen" scheiterten. Jeje und Dion unterbrachen angesichts der Schwierigkeiten ihrer Konkurrenten damals kurz ihre eigene Runde, setzten sich am Ende dennoch durch und erspielten sich damit Schutz für die anschließende Muschelzeremonie. Die Niederlage hatte Hati schon zu diesem Zeitpunkt sichtlich zugesetzt. Mit dem verlorenen Viertelfinale ist die gemeinsame Reise von Hati und Francesco nun endgültig beendet.

Anzeige Anzeige

Joyn "Good Luck Guys"-Cast beim Viertelfinalspiel 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Nelly im "Good Luck Guys"-Viertelfinale 2026

Anzeige Anzeige

Joyn "Good Luck Guys"-Cast verabschiedet Hati und Francesco

Anzeige