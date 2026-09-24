Volljährig: So süß gratuliert Jana Ina Zarrella ihrem Sohn

Im Hause Zarrella gibt es einen besonderen Anlass zu feiern: Gabriel Bruno, der Sohn von Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48), ist 18 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag widmete ihm seine Mutter auf Instagram liebevolle Worte und teilte dazu ein Foto, auf dem Gabriel im Trikot des VfB Stuttgart zu sehen ist und ihr einen Kuss auf die Schläfe gibt. Dass ihr Sohn nun volljährig ist, rührt die Moderatorin sichtlich. "Ja, ich bin heute emotional und habe auch schon das eine oder andere Tränchen verdrückt. Unser Kind ist 18", schrieb sie. Auch wenn Gabriel inzwischen erwachsen ist, wird er für Jana Ina immer ihr Kind bleiben: "In meinem Herzen bleibst du für immer mein kleiner Junge. Aber voller Stolz schaue ich heute auf den jungen Mann, der du geworden bist."

In ihrem Geburtstagsbeitrag machte Jana Ina ihrem Sohn auch Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. "Die Welt liegt vor dir – entdecke sie. Lebe dein Leben, lauf deinen Träumen hinterher und geh deinen eigenen Weg", schrieb die zweifache Mutter. Auf die Unterstützung seiner Familie könne Gabriel dabei immer zählen: "Wir werden immer für dich da sein, dich begleiten, in der ersten Reihe stehen und dir applaudieren – egal, wohin dein Weg dich führt." Seinen Traum von einer Karriere als Profifußballer verfolgt Gabriel bereits mit großem Einsatz. Seit 2024 spielt er für die U19 des VfB Stuttgart, Anfang 2026 verlängerte er seinen Vertrag beim Verein. Im Mai gewann er mit seiner Mannschaft den DFB-Pokal der Junioren. Jana Ina und Giovanni fieberten beim Endspiel in Potsdam auf der Tribüne mit und nahmen ihren Sohn nach dem Abpfiff stolz in die Arme.

Gabriels 18. Geburtstag dürfte bei seinen Eltern auch Erinnerungen an seinen schwierigen Start ins Leben wecken. Der Sohn von Jana Ina und Giovanni kam 2008 vier Wochen zu früh zur Welt. Nur wenige Stunden nach der Geburt lief er blau an und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Später kollabierte zudem einer seiner Lungenflügel. Die Ärzte einer Kölner Klinik konnten den Säugling damals retten. Wie groß die Angst um seinen Sohn war, beschrieb Giovanni später gegenüber Bild mit bewegenden Worten. "Du stirbst Hunderte Tode, weil das Allerschönste dir auf einmal wieder weggenommen wird", erinnerte sich der Sänger. Heute ist Gabriel gesund und macht seinen Vater stolz. Anfang 2026 schwärmte Giovanni im Gespräch mit dem Blatt von Gabriels "Herz aus Gold" und seiner "Mentalität eines Löwen".

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Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella mit ihrem Sohn Gabriel

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Getty Images Jana Ina Zarrella, September 2024

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien