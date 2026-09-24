Ramona verrät: So steht es gesundheitlich um Jürgen Drews

Wie geht es eigentlich Jürgen Drews (81)? Diese Frage stellen sich viele Fans seit dem Bühnenabschied des Schlagerstars – und nun gibt es endlich ein Update aus erster Hand. Bei der Mercedes-Benz Damen-Wiesn in München plauderten seine Tochter Joelina Drews (30) und Ehefrau Ramona Drews (53) über das Befinden des Sängers. Auf die Frage, wie es dem 81-Jährigen aktuell gehe, hielt sich Ramona im Interview mit Bunte kurz und knapp: "Recht gut." Und es könnte sogar sein, dass sich der Musiker trotz seines Rückzugs von der Bühne noch auf dem Oktoberfest blicken lässt. Denn die Familie hat einen möglichen Wiesn-Besuch offenbar bereits fest eingeplant. Im Alltag ist Joelina ihrem Vater inzwischen wieder ganz nah: Die Sängerin lebt mittlerweile gemeinsam mit ihrem Partner Adrian bei ihren Eltern in München. So bekommt sie hautnah mit, wie es dem Familienoberhaupt Tag für Tag geht.

Wann genau und zu welchem Anlass Jürgen auf der Theresienwiese auftauchen könnte, ließ Ramona bei der Damen-Wiesn allerdings offen. Die grundsätzlichen Pläne bestätigte sie aber: "Ich glaube, er hat schon noch vor. Also wir haben da schon einen kleinen Termin im Auge", erklärte sie im Interview. Mehr Details wollte sie sich nicht entlocken lassen. Mutter und Tochter zeigten sich bei dem Event ohnehin ohne männliche Begleitung, denn zur Mercedes-Benz Damen-Wiesn sind Herren traditionell nicht eingeladen. Joelina nutzte die Gelegenheit für einen echten Hingucker-Look: Die Sängerin erschien in einem pinkfarbenen Dirndl und passenden High Heels. Deren Absätze maßen stolze 15 Zentimeter – beim Schunkeln im Festzelt dürfte das durchaus sportlich werden.

Joelinas Partner Adrian gehört inzwischen fest zum Haushalt der Familie Drews. Laut Mama Ramona ist er längst ein selbstverständlicher Teil des Alltags – vor allem, wenn im Haus etwas zu tun ist. "Egal, wenn was kaputt ist. Ich brauche nur Adrian rufen. Der kriegt es immer wieder hin", schwärmt sie weiter. Auch an eine gemeinsame Zukunft denkt Joelina bereits: Eine Trauung mit ihrem Liebsten kann sie sich zwar durchaus vorstellen, will den Zeitpunkt aber nicht erzwingen und überlässt ihm den nächsten Schritt. Traditionell soll es dann bitte zugehen: Erst soll Adrian ihre Eltern um ihre Hand bitten, danach vor ihr auf die Knie gehen. Sogar ein Antrag im Riesenrad auf dem Oktoberfest käme für sie infrage. "Ich finde das auch süß. Das ist ja was Romantisches. Und ich bin eine hoffnungslose Romantikerin", erklärte die Musikerin.

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Getty Images Jürgen Drews und Ramona Drews im September 2025 in München

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Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München