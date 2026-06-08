Erster Auftritt zu viert von Molly-Mae Hague und Tommy Fury

Erstmals seit der Geburt ihres zweiten Kindes haben sich Molly-Mae Hague (27) und Tommy Fury (27) gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die kleine Familie verbrachte ein entspanntes Wochenende in Cheshire und wurde dabei fotografiert, wie sie gemeinsam von einem Gottesdienst in der Nähe zurückkehrten. Molly-Mae trug dabei ihre dreijährige Tochter Bambi auf dem Arm und war lässig-schick in einer braunen Jacke und weiter Hose gekleidet. Tommy übernahm das Neugeborene und trug es in einer Babyschale. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Für das Paar war es ein willkommenes Wiedersehen, denn der Boxer hatte seine Familie bereits kurz nach der Geburt verlassen müssen.

Tommy war nämlich nur weniger als 24 Stunden nach der Geburt seines zweiten Kindes per Privatjet nach Manchester zurückgeflogen, um sein Training wieder aufzunehmen. Laut einer Quelle der The Sun sei er darüber "absolut am Boden" gewesen: "Sein Kampf ist in weniger als zwei Wochen, also weiß er, dass er es tun muss. Er muss sich auf sein Training konzentrieren. Molly ist auch traurig, aber sie ist von ihrer Familie umgeben und versteht, warum er gehen muss." Am 13. Juni steht für Tommy ein Kampf gegen den ehemaligen Strongman Eddie Hall an.

Über Name und Geschlecht ihres Babys hüllen sich Molly-Mae und Tommy weiterhin in Schweigen. Unter dem Geburtsfoto auf Instagram, das die beiden wenige Tage zuvor mit der schlichten Bildunterschrift "... und dann waren es vier" veröffentlicht hatten, wird fleißig spekuliert. Besonders aufgeregte Fans glauben, in einem aktuellen Video von Molly-Mae eine blaue Babydecke im Hintergrund entdeckt zu haben – für viele ein Hinweis auf ein Söhnchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026