Woody Harrelson schlug McConaughey fast einen Zahn aus

Matthew McConaughey (56) und sein langjähriger Freund Woody Harrelson (65) verbindet zwar eine enge Freundschaft, doch die Hollywoodstars werden untereinander anscheinend manchmal handgreiflich. Anlässlich ihrer neuen Apple-TV-Serie "Brothers" sprachen die Schauspieler gegenüber Entertainment Weekly offen über ihre körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei bleibt es nicht immer bei harmlosen Rangeleien. "Keine gebrochenen Knochen. Es ist allerdings Blut geflossen und wird auch wieder fließen", schilderte Matthew im Interview. Seinem Kumpel zufolge geraten die beiden öfter aneinander. Die Folgen seien auch schon mal eine aufgeplatzte Lippe und ein abgebrochener Zahn gewesen. Für Letzteren sei er selbst verantwortlich: Der Schauspieler habe bei einer Bewegung versehentlich zu weit ausgeholt und seinen Kumpel am Kiefer getroffen. Dadurch sei ein Stück von Matthews Zahn abgebrochen.

Trotz der schmerzhaften Auseinandersetzungen sprechen die Freunde auffallend locker über ihre turbulenten Zwischenfälle. Denn einen einzigen Schuldigen gibt es bei diesen Momenten nicht: Bei beiden komme es zu derartigen Aktionen. Dauerhaften Schaden nimmt ihre enge Freundschaft dadurch offenbar nicht. Statt lange aufeinander wütend zu bleiben, vertragen sich die Hollywoodstars nach einem Konflikt schnell wieder. "Am Ende lieben wir uns verdammt noch mal. Wir umarmen uns, wir mixen uns einen Drink. Alles ist bestens", fasste Matthew im Gespräch zusammen. Die persönlichen Einblicke gaben die Freunde im Rahmen der Promotion für "Brothers". Die ersten beiden Folgen der achtteiligen Comedyserie sind seit Dienstag, dem 22. September, bei Apple TV verfügbar.

Matthew und Woody kennen sich bereits seit den Dreharbeiten zur Komödie "EDtv" im Jahr 1997, ihre Freundschaft hat also schon früh ihren Ursprung. Auch 2014 standen sie für die erste Staffel der Krimiserie "True Detective" gemeinsam vor der Kamera. Ihre neue Produktion "Brothers" spielt nun mit einer Vermutung, die sie auch im echten Leben beschäftigt: Vielleicht könnten die Freunde tatsächlich Halbbrüder sein. Matthews Mutter Kay hatte angedeutet, Woodys Vater Charles Voyde Harrelson etwa zu der Zeit gekannt zu haben, in der Matthew gezeugt wurde. Für Woody steht eine biologische Verwandtschaft durchaus im Raum. Schon seit Jahren bezeichnet er seinen langjährigen Weggefährten als einen engeren Bruder als seine leiblichen Brüder. Ob die Spekulationen aber tatsächlich wahr sind, ist bislang unbekannt.

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Getty Images Woody Harrelson und Matthew McConaughey bei den Emmy Awards 2014

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Instagram / officiallymcconaughey Woody Harrelson und Matthew McConaughey

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Imago Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der Serie "True Detective", (2014)

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