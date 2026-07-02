Schauspieler Danny Glover (79) offenbart Alzheimer-Diagnose

Danny Glover (79) hat eine bewegende Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Der legendäre Hollywoodstar leidet an Alzheimer. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte der 79-jährige Schauspieler jetzt, dass er bereits vor drei Jahren mit der Diagnose konfrontiert wurde. Damit hielt er die erschütternde Nachricht lange Zeit für sich. Jetzt spricht er offen darüber – und zeigt sich trotz allem kämpferisch. Kurz nach der Veröffentlichung dieser Nachricht steht auch noch ein besonderer Anlass bevor: Am 22. Juli wird Danny achtzig Jahre alt.

Im Gespräch mit dem Magazin gab der Schauspieler zu, dass er die Diagnose innerlich noch immer nicht vollständig verarbeitet habe. "Ich akzeptiere in meinem Kopf noch nicht alle Teile davon", sagte er. Gleichzeitig sucht er Halt in seinen Erinnerungen: "Es gibt Momente, an die man sich immer wieder erinnert, die bestätigen, dass man sich Dinge merken kann." Und er fügte hinzu: "Und es gibt Momente, die ich nie vergessen werde." Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung und die häufigste Form von Demenz.

Danny gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Mit Rollen in Filmen wie "Lethal Weapon" und "Die Farbe Lila" wurde er weltberühmt. Im Jahr 2022 wurde er mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Auch der Screen Actors Guild, BET und der NAACP hat er besondere Ehrungen zu verdanken. Darüber hinaus war er von 1998 bis 2004 Botschafter für guten Willen beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das sich dem Kampf gegen Armut und Krankheit sowie der Förderung wirtschaftlicher Entwicklung widmet. Zuletzt wurde er vom kubanischen Staatsrat mit der Nationalen Medaille der Freundschaft geehrt.

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Imago Danny Glover bei der "Lethal Weapon"-Fan Expo 2025

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Getty Images Danny Glover bei der Eröffnung des 61. Monte-Carlo Television Festival in Monaco, Juni 2022

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Imago Roger Murtaugh (Danny Glover) und Martin Riggs (Mel Gibson) in einer Szene aus "Lethal Weapon 4", 1998