Überraschender Pub-Besuch: Prinz William umarmt einen Fan

Prinz William (43) hat mit einem spontanen Auftritt im Pub "Prince of Peckham" im Londoner Stadtteil Peckham für begeisterte Reaktionen gesorgt. Als der Thronfolger ankam, lief ihm eine Schülerin direkt entgegen und bat um eine Umarmung – und William zögerte keine Sekunde. Er drückte die Jugendliche herzlich an sich und ließ sich anschließend mit ihr zusammen fotografieren. Schon vor dem Betreten des Pubs hatte der 43-Jährige viel Zeit für die Anwesenden: Er machte Selfies mit Gästen und Anwohnern und plauderte ausgiebig mit ihnen. Auch hinter dem Tresen versuchte William sein Glück und zapfte ein Bier – wenn auch, wie er selbst zugab, mit ein wenig Aufregung.

Der Besuch hatte aber auch einen ernsten Hintergrund: William wollte mehr über die Bedeutung britischer Pubs für ihre lokalen Gemeinschaften erfahren. Besonders interessierte ihn die sogenannte "Chatty Patty"-Initiative des Pub-Besitzers Clement Ogbonnaya. Dabei treffen sich Menschen wöchentlich zu Tee und Gesprächen, um Einsamkeit zu bekämpfen. "Ich liebe Pubs. Ich möchte so viel wie möglich tun, um Pubs zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe. Wir müssen unsere Pubs schützen", sagte William laut Daily Mail. Er beschrieb britische Pubs als den "Klebstoff und das Gewebe" einer Gemeinschaft. Als er gemeinsam mit Clement ein Bier zapfte und sein eigenes Ergebnis als "wirklich gut" bezeichnete, erntete er Applaus vom Publikum. Auch das Jerk Chicken mit Kochbanane, das ihm serviert wurde, begeisterte ihn: "Ich hoffe, sie werden mir dieses Jerk Chicken nach Windsor liefern", scherzte er.

Clement, der den Pub 2017 gegründet hatte, wurde bereits für seine Arbeit gegen soziale Isolation in der New Year's Honours List des Palastes ausgezeichnet. Das "Prince of Peckham" versteht sich als offener Treffpunkt für alle – neben der "Chatty Patty"-Runde finden dort auch Yoga-Kurse und Poetry Nights statt. William hatte zuvor schon mehrfach betont, wie wichtig Pubs für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind, und erklärte während des Besuchs, er sei "in Pubs aufgewachsen". Das Party-Gen scheint jedenfalls in der Familie zu liegen, so feierte seine Cousine Prinzessin Beatrice (37) kürzlich ausgelassen in Italien.

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Getty Images Prinz William umarmt ein Kind vor dem Pub The Prince of Peckham während eines Besuchs in Peckham, London

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Getty Images Prinz William zapft ein Bier im The Prince of Peckham Pub in London

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Beatrice, britische Royals