Prinzessin-Diana-Ausstellung zeigt 750 persönliche Schätze

Prinzessin Diana (†36) wird in Kalifornien mit einer Ausstellung geehrt, die tief in ihr Privatleben blicken lässt. Ab dem 7. November 2026 zeigt die Ronald Reagan Presidential Library and Museum in Simi Valley die Ausstellung "Princess Diana: Love Life Legacy – A Life of Giving". Wie die Daily Mail berichtet, kommen dort mehr als 750 persönliche Gegenstände der verstorbenen Prinzessin zusammen. Dazu gehören handgeschriebene Briefe, Schmuckstücke, Kindheitserinnerungen, Handtaschen, Schuhe und einige ihrer berühmtesten Kleider. Ein Highlight ist das dunkelblaue Samtkleid, das Diana im November 1985 bei einem Staatsdinner im Weißen Haus trug – jenem Abend, an dem sie mit Schauspieler John Travolta (72) über das Parkett wirbelte. Eine Premiere feiert zudem das unvollendete "Final Goodbye"-Kleid: Diana hatte es kurz vor ihrem Tod zuletzt anprobiert, die Nadeln stecken noch immer im Stoff. Es wird nun erstmals öffentlich präsentiert. Bislang waren nur fünf oder sechs der gezeigten Stücke überhaupt zu sehen.

Die Ausstellung beleuchtet Diana in ihren vielen Rollen: als Tochter, Schwester, Ehefrau, Mutter, humanitäre Helferin und weltbekannte Ikone. Bis zum 31. Mai 2027 bleibt sie in Kalifornien, danach soll sie durch sechs oder sieben weitere Länder reisen. Unter den Exponaten befinden sich einer ihrer legendären "Black Sheep"-Pullover, das offizielle Programmheft ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinz Charles (77) und ihre weißen Hochzeitsschuhe. Hinzu kommen Handtaschen von Dior und Chanel sowie ein Album von Elton John (79), das die Royal noch als "Diana Spencer" signierte. Nicht fehlen darf das farbenfrohe "Caring Dress", das die Prinzessin oft bei Krankenhausbesuchen und Begegnungen mit Kindern trug. Sammlerin Renae Plant ersteigerte es 2025 – die meisten Leihgaben stammen aus ihrer umfangreichen Kollektion. Für den Aufbau ihres Princess Diana Museums nahm die langjährige Diana-Verehrerin sogar eine neue Hypothek auf ihr Haus auf. Seit Jahren trägt Renae persönliche Erinnerungsstücke der Prinzessin zusammen.

Besonders persönlich wird es bei jenen Stücken, die Dianas engen Bezug zu ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (42) zeigen. Dazu zählt ein kleiner silberner Bilderrahmen mit Kinderfotos der beiden. Die Inschriften lauten "Meine Liebe, mein Leben" und "Für immer meine Freude". Die Schau öffnet ihre Türen rund 29 Jahre nach dem Tod der Prinzessin. Diana starb am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris. Ihr Bruder Charles Spencer (62) hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Südafrika auf. Seine Schwester Lady Jane Fellowes (69) erreichte ihn in der Nacht mehrmals telefonisch und schilderte den Unfall zunächst als weniger schwer. Erst später bekam er die Nachricht, dass seine Schwester ihren Verletzungen erlegen war. Die nun präsentierten Briefe, Kleidungsstücke und privaten Andenken zeichnen damit nicht nur ihre öffentliche Rolle nach. Sie dokumentieren auch persönliche Kapitel aus dem Leben der Frau, die als Lady Di weltweit bekannt wurde.

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Imago Prinzessin Diana im schwarzen Christina-Stambolian-Kleid bei der Vanity-Fair-Party in der Serpentine Gallery, London 1994

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Getty Images Prinzessin Diana tanzt mit John Travolta, 1985

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Getty Images Prinz Charles und Princess Diana nach der Trauung an der St Paul's Cathedral in London, 29. Juli 1981

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