"Brauche Hilfe": Tanja Makarić möchte Nanny für ihre Tochter

Tanja Makarić (29) braucht Verstärkung im Alltag: Die Influencerin ist auf der Suche nach einer Nanny für ihre Tochter Malou, die Ende 2025 zur Welt kam. Auf Instagram wandte sie sich jetzt direkt an ihre Community und sprach über ihre belastende Lage. Sie zieht ihr Baby allein groß und muss parallel ihre Selbstständigkeit stemmen – eine Kombination, die ihr zunehmend zusetzt. "Ich brauche echt Hilfe und ich brauche echt Unterstützung", stellte die ehemalige Leistungssportlerin dort klar. Bei ihrer künftigen Nanny soll es sich nicht um eine kurze Aushilfskraft handeln, sondern sie soll möglichst fest in das Leben von Mutter und Tochter eingebunden sein. Tanja wünscht sich für Malou eine tägliche Betreuung, deshalb soll die Nanny auch nicht weit von Düsseldorf entfernt wohnen. Dort befindet sich nämlich der Lebensmittelpunkt der kleinen Familie. Wer sich bewirbt, sollte deshalb bereit sein, in die Stadt oder die nähere Umgebung zu ziehen.

Nach eigenen Angaben hat ihr Aufruf bereits große Resonanz bekommen. Es seien bereits zahlreiche vielversprechende Bewerbungen eingegangen – manche Bewerber seien sogar "überqualifiziert", wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte. Das Anforderungsprofil, das sie dort formulierte, ist allerdings umfangreich: Die neue Nanny soll ein eigenes Auto besitzen, flexibel auf Abruf verfügbar sein und Mutter und Tochter auch auf Reisen und in den Urlaub begleiten können. Warum nicht einfach ihre Mutter oder andere Angehörige einspringen würden, wollten einige Follower wissen. Darauf hatte die Influencerin eine simple Antwort parat: "Die haben alle einen Job und es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht allen in der Familie angeboten habe." Durch andere Jobs seien die meisten gar nicht jeden Tag verfügbar. Eine dauerhafte Lösung müsse her, meinte Tanja.

An ihre Rolle als Alleinerziehende hat sich Tanja mittlerweile gewöhnt, auch wenn die Situation für sie nicht immer leicht ist. Sich ständig über die Umstände zu ärgern, kommt für sie nach eigener Aussage aber nicht infrage. "Man kann sich die ganze Zeit über irgendetwas aufregen, aber dann ist man irgendwann verbittert und das muss ja auch nicht sein", erklärte sie. Ganz ausblenden kann sie den Gedanken an eine Partnerschaft trotzdem nicht: Ab und zu wünsche sie sich einen Mann an ihrer Seite, der für sie da ist und sowohl die schönen als auch die schwierigen Momente mit ihr teilt. "Ich glaube, wenn man das zu zweit durchmacht, ist das eine ganz andere Erfahrung", sagte die Influencerin über das gemeinsame Elternsein. Bis es so weit ist, sucht sie auf jeden Fall professionelle Unterstützung, um die passende Person für Malou zu finden.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou