Candace Cameron Bure landete ahnungslos auf einer Sexparty

Candace Cameron Bure (50) hat ein pikantes Erlebnis aus ihrer rund 30-jährigen Ehe mit dem früheren Eishockeyspieler Valeri Bure (52) ausgeplaudert. In einer Folge ihres Podcasts "The Candace Cameron Bure Podcast" berichtete die Full House-Darstellerin, dass sie und ihr Mann einst der Einladung eines Freundes gefolgt waren – und völlig unvorbereitet auf einer geheimen BDSM-Sexparty landeten. Schon beim Betreten der Veranstaltung habe sie die düstere Atmosphäre zutiefst irritiert. Auch das Geschehen vor Ort sei für das christlich geprägte Ehepaar ein Schock gewesen. "Wir gingen hinein, und mir fielen fast die Augen aus dem Kopf, weil ich Dinge sah, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen hatte", erinnerte sich Candace. Völlig fassungslos habe sie Valeri angesehen und sich gefragt: "Wie sind wir hier gelandet? Was passiert hier?" Mit einer derartigen Feier hatten die beiden bei ihrer Zusage offenbar nicht gerechnet.

Lange hielten Candace und Valeri es auf der ungewöhnlichen Party nicht aus. Die Schauspielerin und der ehemalige Sportler traten sofort den Rückzug an. "Wir machten sofort kehrt und gingen direkt wieder hinaus. Es fühlte sich einfach so schmierig und seltsam an", berichtete Candace im Podcast. Die überraschende Erfahrung habe sogar Folgen für weitere Verabredungen mit dem Gastgeber: "Wir werden künftig erst einmal innehalten, bevor wir noch einmal einer Einladung dieses Freundes zustimmen", erklärte sie. Dass sie offen über solch intime Themen spricht, ist für Candace nichts Ungewöhnliches. Bereits 2020 verteidigte sie ein verspieltes Instagram-Foto, auf dem Valeri ihr an die Brust fasste. Damals betonte sie, stolz auf die anhaltende Anziehung in ihrer christlich geprägten Ehe zu sein. Zugleich erklärte sie in der Vergangenheit, religiös bedingte Scham habe ihr Verhältnis zur Sexualität anfangs belastet. Selbst nach der Hochzeit habe sie zunächst befürchtet, eheliche Intimität könne falsch sein. Heute geht die Schauspielerin deutlich offener mit solchen Themen um.

Candace und Valeri gaben sich 1996 das Jawort und sind Eltern von drei Kindern. Gemeinsam bekamen sie Tochter Natasha sowie die Söhne Lev und Maksim. Dass ihre rund drei Jahrzehnte lange Beziehung nicht immer reibungslos verlief, verheimlichte die Schauspielerin in der Vergangenheit nicht. Besonders in der Zeit, in der die Familie wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben musste, sei die Ehe zeitweise stark ins Wanken geraten. Auch der Familienalltag habe die Partnerschaft über die Jahre immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Während die Kinder heranwuchsen, hätten sich die Anforderungen, die Tagesabläufe und damit auch die Dynamik zwischen Candace und Valeri fortlaufend verändert. Für eine beständige Ehe sei es deshalb nötig, regelmäßig zu prüfen, was in der Beziehung funktioniert. Sich an neue Lebensphasen anzupassen und als Paar immer wieder einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, gehört für Candace zu einer guten Partnerschaft dazu – Einladungen dubioser Freunde offenbar eher nicht.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Getty Images Candace Cameron Bure und Valeri Bure

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Getty Images Valeri Bure, Lev Bure, Candace Cameron-Bure, Maksim Bure, Natasha Bure 2016 in L.A.