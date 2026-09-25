Die restlichen "Beauty & The Nerd"-Umstylings ganz emotional

Bei Beauty & The Nerd steht die Verwandlungsrunde kurz vor dem Abschluss: In der fünften Folge der siebten Staffel zeigen Patrick und Ben ihren Mitstreitern in der Villa ihre neuen Looks. Vor allem Ben ist nach seinem Umstyling kaum wiederzuerkennen. Seine bunten Outfits sind einem komplett schwarzen Styling gewichen, das seine Muskeln deutlich zur Geltung bringt. Auch das Pink in seinen Haaren ist verschwunden: Stattdessen trägt er nun dunkles Braun, zu einem Bun gebunden. Patrick verabschiedet sich ebenfalls von seinem bisherigen Look und tauscht seine Wrestling-Shirts gegen ein aufeinander abgestimmtes Set in Beige. Ein neuer Haarschnitt und frisch geformte Bartkonturen komplettieren seine Veränderung. Für beide wird die Enthüllung emotional – während Ben Unterstützung von seiner Freundin bekommt, muss Patrick bei seiner Verwandlung an seine verstorbene Mutter denken.

Für Ben steckt hinter dem Umstyling deutlich mehr als nur ein neuer Look. "Ich erhoffe mir, dass ich einfach überzeugter von mir selbst bin als je zuvor", erklärt er in der Sendung. Seine Beauty Jessica Zemer zeigt sich vom Ergebnis begeistert: "Du siehst unfassbar gut aus", schwärmt sie. Auch Ben selbst gefällt die neue, sexy Seite an sich. Besonders emotional wird es anschließend bei einem Videocall mit seiner Freundin Samira. "Du siehst richtig gut aus, ich liebe dich", sagt sie sichtlich gerührt. Für Patrick hat seine Verwandlung ebenfalls eine persönliche Bedeutung, denn er hofft, dass seine verstorbene Mutter vom Himmel aus stolz auf ihn ist. Noch bevor er sein neues Outfit selbst sieht, spürt er bereits eine Veränderung: "Obwohl ich meine Klamotten noch nicht sehe, fühle ich Stärke und Selbstbewusstsein."

Als Patrick schließlich vor die Gruppe tritt, sorgen sein neuer Look und sein verändertes Auftreten bei den Beautys für ausgelassene Reaktionen. Spätestens beim Blick in den Spiegel wird es für ihn selbst emotional: Mit Tränen in den Augen betrachtet er sein Spiegelbild und bringt zunächst nur ein "Wow, ein neuer Mensch" heraus. Dankbar genießt er das neue Lebensgefühl, das ihm die Verwandlung beschert. Bereits in der vorherigen Folge hatten Sasha, Sebastian und Thesi ihr Umstyling bekommen. Während Sasha ihre langen Haare behalten durfte und mit einer helleren Haarfarbe sowie einem Lederzweiteiler überrascht wurde, zeigte sich Sebastian mit blondierten Haaren, kürzerem Bart und neuem Outfit. Thesi bekam dunkelrote Haare, ein neues Make-up sowie einen komplett veränderten Kleidungsstil. Mit Ben und Patrick haben nun auch die letzten beiden Nerds ihre Verwandlung hinter sich.

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ProSieben Die Beautys der neuen Staffel "Beauty & The Nerd", 2026

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Ben

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Johanna Sustmann / Joyn Kandidaten bei "Beauty & The Nerd" überrascht vom Umstyling

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