Leonors Uni-Start macht Papa König Felipe stolz und unsicher

Für Prinzessin Leonor (20) hat im September ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Nach ihrer militärischen Ausbildung studiert die spanische Thronfolgerin nun Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III de Madrid. Wie dieser große Schritt bei ihren Eltern ankommt, hat König Felipe VI. (58) jetzt erstmals öffentlich verraten. "Meine Tochter hat in diesem Jahr ihr ziviles Universitätsleben begonnen, und wir als Eltern erleben das mit einer Mischung aus Vorfreude, Stolz und Unsicherheit", erklärte er laut Hola! bei der feierlichen Eröffnung des spanischen Universitätsjahres 2026/2027 an der Polytechnischen Universität Cartagena.

Der Palast hatte bereits vor Studienbeginn erklärt, warum Leonor sich gerade für diesen Studiengang entschieden hat. Das Studium solle ihr "eine solide Grundlage an wesentlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Politikwissenschaft, Recht und Verwaltung" vermitteln. Außerdem solle es ihr kritisches Denken und die Analyse politischer Zusammenhänge auf nationaler und internationaler Ebene näherbringen. Dabei genießt die Thronfolgerin an der Universität keine akademischen Sonderregeln. Leonor absolviert denselben Studiengang und hat dieselben Pflichten wie ihre Kommilitonen. Genau darin unterscheidet sich ihre Ausbildung von der ihres Vaters. Für Felipe war während seiner Zeit an der Universidad Autónoma de Madrid ein eigenes Programm zusammengestellt worden: Er studierte Jura und belegte zusätzlich ausgewählte wirtschaftswissenschaftliche Fächer.

Auch die Universidad Carlos III hat betont, dass Leonors Anwesenheit den normalen Hochschulalltag möglichst nicht verändern soll. "Nichts ändert sich", hieß es vonseiten der Universität. Die Prinzessin werde wie jede andere Studentin behandelt. Gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, ihre Sicherheit, Privatsphäre und Bewegungsfreiheit mit dem Alltag einer öffentlichen Universität in Einklang zu bringen. Felipe nutzte seine Rede außerdem, um über die Bedeutung von Universitäten in Zeiten von Desinformation und künstlicher Intelligenz zu sprechen. Hochschulen müssten junge Menschen dazu befähigen, Wissen nicht nur aufzunehmen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. "Das ist im Grunde der Sinn der Universität: Wissen aufzunehmen, es zu verstehen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln; Menschen zu begegnen, die anders denken, und es in den Dienst des eigenen Wachstums und des Wachstums der Gesellschaft zu stellen", erklärte der König.

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Imago Prinzessin Leonor und König Felipe VI. beim Formel‑1‑Grand Prix von Spanien in Madrid

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. nimmt seine Tochter Leonor in die Arme

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Imago Prinzessin Leonor und König Felipe VI. beim Dia de la Hispanidad in Madrid