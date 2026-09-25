Bestätigt: Sommerhaus-Alex zieht bald für SixxPaxx blank

Alexander Molz (31) wagt sich auf völlig neues Terrain: Der Realitystar, der aktuell im Sommerhaus der Stars zu sehen ist, wird demnächst als Stargast bei der Männerstripshow SixxPaxx auf der Bühne stehen. Das wurde Promiflash jetzt aus internen Kreisen bestätigt. Zunächst sind offenbar nur einige wenige Auftritte geplant. Sollte Alexander beim Publikum gut ankommen, könnte sein Engagement anschließend ausgeweitet werden. Wann und in welchen Städten er die Hüllen fallen lässt, wurde bislang allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben. Damit wird er in die Fußstapfen von Samuel Dohmen treten. Der ehemalige GNTM-Kandidat hatte dem SixxPaxx-Publikum zuvor bereits als Stargast eingeheizt.

Der Realitystar selbst erklärte vor wenigen Stunden im Podcast "Inside Reality" mit Marlisa Rudzio (37) bereits, dass er derzeit mit den SixxPaxx trainiert. Als die Moderatorin ankündigte, dass ihre überwiegend weibliche Hörerschaft ihn womöglich schon bald halbnackt auf Tour erleben und vielleicht sogar anfassen könne, entgegnete Alexander: "So sieht es aus. Das klingt ein wenig oberflächlich, aber ja, so wird es sein. Also irgendwie so in die Richtung." Auch worauf es ihm bei dem Projekt ankommt, machte er deutlich: "Mir geht es um den Tanz, um die Bewegung, um den Ausdruck. Sie machen eine verdammt gute Show und ich ziehe meinen Hut." Einen Besuch legt er dabei nicht ausschließlich Frauen ans Herz: "Und ganz ehrlich, jeder, der das noch nicht live gesehen hat, dem empfehle ich tatsächlich, an der Stelle einfach mal vorbeizukommen mit seinen Mädels oder von mir aus auch, wenn du ein offener Kollege bist. Setz dich gerne in das Publikum, ist doch eine gute Sache."

Abseits der Bühne sorgt Alexander derzeit gemeinsam mit Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars" für Gesprächsstoff. Ein Insider des Berliner KURIER behauptete zuletzt, die beiden hätten sich während der Dreharbeiten vor laufenden RTL-Kameras getrennt und deshalb die Paarshow verlassen müssen. Monate nach den Aufzeichnungen präsentierten sich Hati und Alexander bei Fame Fighting in Köln allerdings wieder ausgesprochen vertraut: Sie suchten die Nähe zueinander, hielten Händchen und fielen sich in die Arme. Ob die beiden noch immer zusammen sind oder nach einem zwischenzeitlichen Liebes-Aus wieder zueinandergefunden haben, ließen sie bislang offen. Ihren aktuellen Beziehungsstatus haben weder sie noch er bestätigt.

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026