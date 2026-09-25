Chadwick Bosemans Familie hinterfragt seinen Opioidspiegel

Im Streit um den Nachlass von Chadwick Boseman (†43) werden neue Vorwürfe aus dem Kreis seiner Angehörigen bekannt. Dem Portal TMZ liegen bislang unveröffentlichte Anwaltsschreiben aus der Auseinandersetzung zwischen der Familie des 2020 verstorbenen Schauspielers und seiner Witwe Taylor Simone Ledward Boseman vor. Darin äußern seine Eltern Leroy und Carolyn sowie seine Brüder Derrick und Kevin Zweifel an der im Körper des Schauspielers festgestellten Hydromorphonkonzentration. In einem Schreiben vom 23. August 2021 soll es heißen, dass die toxikologische Untersuchung zum Zeitpunkt seines Todes 0,12 Milligramm des Opioids pro Liter ergeben habe. Die Familie habe diesen Wert als "äußerst beunruhigend" bezeichnet. Er habe demnach viermal über der höchsten therapeutischen Konzentration gelegen und sich "weit im toxischen Bereich" befunden. Im Zusammenhang mit ihrem aktuellen Versuch, Taylor als Verwalterin des Nachlasses absetzen zu lassen, werden nun auch frühere Forderungen der Angehörigen bekannt. Dazu gehörten demnach unter anderem die Herausgabe der Krankenakten sowie digitale Kopien der Daten von Chadwicks Handys, Computern, iPads und weiteren elektronischen Geräten.

Ihre Forderung nach den medizinischen Unterlagen begründete die Familie mit ungeklärten Fragen dazu, weshalb der Black Panther-Star an seinem Todestag auf dem Boden seines Schlafzimmers aufgefunden worden war. Laut den Anwälten der Angehörigen hatte Taylor eine Autopsie zunächst abgelehnt, da Chadwicks Körper bereits genug durchgemacht habe. Den Unterlagen zufolge wurde die Untersuchung am 1. September 2020 schließlich doch vorgenommen. Bereits am 16. November 2020 hatten die Anwälte von Chadwicks Eltern und Brüdern Taylors Rechtsbeistand aufgefordert, einer Freigabe der Krankenakten zuzustimmen, relevante Daten von seinen Geräten zu sichern und Aufstellungen zu seinen Bankkonten herauszugeben. Taylors Anwalt bezeichnete das Vorgehen am 1. Dezember 2020 als plötzlich, fehlgeleitet und aggressiv. Seine Mandantin habe zuvor versucht, Informationen mit den Brüdern zu teilen und sie freiwillig in Projekte zum Andenken an Chadwick einzubeziehen. In einem Schreiben vom 2. September 2021 kritisierte er zudem den Zeitpunkt der erneuten Forderungen, die kurz nach dem ersten Todestag erhoben worden seien, und betonte, seine Mandantin trauere täglich um ihren Ehemann.

Inzwischen wird der Konflikt auch vor Gericht ausgetragen. Derrick und Kevin beantragten im Namen ihrer Eltern, Taylor als Nachlassverwalterin abzusetzen. Die Witwe wehrt sich entschieden gegen den Vorstoß. Der Nachlass soll einen Wert von mehr als 3,8 Millionen US-Dollar haben. Darüber hinaus fordert die Familie die Auszahlung des Erbes entsprechend einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2022. Aus dem nun bekannt gewordenen Schriftverkehr geht außerdem hervor, dass die Brüder sämtliche Aufnahmen verlangten, auf denen Chadwick möglicherweise seine Wünsche zur Verteilung seines Vermögens festgehalten hatte. Den Dokumenten zufolge gehen sie davon aus, dass der Schauspieler in einer solchen Aufnahme festgelegt habe, 90 Prozent seiner Einnahmen aus Film-Nachvergütungen zu gleichen Teilen unter seinen Eltern und seinen beiden Brüdern aufzuteilen. Chadwick starb am 28. August 2020 im Alter von 43 Jahren. Der erbitterte Streit zwischen seiner Witwe und seiner Herkunftsfamilie hatte bereits wenige Monate nach seinem Tod begonnen.

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Getty Images Chadwick Boseman im Februar 2018

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Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

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Getty Images Chadwick Boseman und Lupita Nyong'o im Februar 2018