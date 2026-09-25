Heftiger Streit: Coleen Rooney dachte an Trennung von Wayne

Coleen Rooney (40) gewährt in der neuen Disney+-Dokuserie "The Real Rooneys" überraschend ehrliche Einblicke in ihre Ehe mit Wayne Rooney (40). Während der zwölfmonatigen Dreharbeiten geraten die vierfache Mutter und der Ex-Fußballprofi so heftig aneinander, dass sie zeitweise vier Tage lang kein Wort miteinander wechseln. Unter Tränen berichtet Coleen von der schlechten Stimmung zu Hause: "Es gibt Momente, in denen ich denke: Ist die Lösung vielleicht, herauszufinden, wie es wäre, wenn wir getrennt wären?", gesteht sie in der Serie, aus der The Mirror und The Sun zitieren. Festhalten will die vierfache Mutter an der Ehe trotzdem: "Aber wir bedeuten einander immer noch etwas, wir haben immer noch schöne Zeiten. Wir lieben uns immer noch."

Woran es hakt, macht die Doku ziemlich deutlich: Wayne feiert gerne mal bis in die Morgenstunden, gilt laut seiner Frau als unzuverlässig und verschlief sogar einmal die Fahrt der Kinder zur Schule, während seine Frau nach eigener Aussage ohnehin meist alles organisiert. In "The Real Rooneys" stellt sie ihn deshalb zur Rede: "Für dich war es ein bisschen wie ein Männerurlaub, bei dem du die ganze Nacht aufgeblieben bist. Du kannst nicht einfach immer so weitermachen. Das ist allen anderen gegenüber unfair", hält sie ihm laut The Mirror vor. Und weiter: "Nur du kannst das in Ordnung bringen, weil es niemand sonst tun kann. Ich hoffe einfach, dass sich etwas ändert." Vor einem romantischen Wochenende in Schottland lässt Wayne sie zudem zwei Stunden vor einem Golfclub warten. Auf der Fahrt bringt er Coleen mit albernen Gesprächen allerdings wieder zum Lachen. Seine Strategie beschreibt er laut The Mirror scherzhaft als Fähigkeit, seine Frau zugleich zu nerven und aufzuheitern.

Coleen und Wayne sind seit Jugendtagen ein Paar und gaben sich 2008 das Jawort. In der Serie betonen die Eltern von vier Söhnen, dass sie ihren Kindern trotz des privilegierten Lebens eine ähnlich bodenständige Kindheit ermöglichen wollen, wie sie selbst sie in Liverpool erlebt haben: "Im Herzen sind Wayne und ich immer noch einfach zwei Kinder aus Liverpool", beschreibt die Vierfachmama ihre Verbundenheit gegenüber den Zeitungen. Für Gesprächsstoff rund um die Ehe hatte schon der April 2026 gesorgt: Bei einem Shoppingausflug in Manchester wurde Coleen ohne ihren rund 200.000 Euro teuren Ehering gesehen, den sie zur Hochzeit mit Wayne in Italien angenommen hat.

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Instagram / coleen_rooney Moderatorin Coleen Rooney und ihr Ehemann Wayne Rooney, Januar 2024

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Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren vier Söhnen im Oktober 2024

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Getty Images Coleen und Wayne Rooney im Oktober 2023