Ciara leugnete ihren Babybauch vor Tochter Sienna

Noch bevor Ciara (40) und Russell Wilson (37) ihre vier Kinder über den Familienzuwachs informierten, scheint Tochter Sienna bereits geahnt zu haben, dass ein Baby unterwegs ist. Im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet die Sängerin, dass die Neunjährige ihre Schwangerschaft bemerkte, lange bevor äußerlich etwas davon zu erkennen war. "Sienna hat mir gesagt, dass ich schwanger bin, bevor ich es ihnen erzählt habe. Sie hat es mir früh gesagt, aber mein Bauch war nicht groß. Damals hat man noch nichts gesehen. Sie hat diesen sechsten Sinn. Das hat sie bei all ihren Geschwistern gemacht", schilderte die Musikerin. Besonders kurios: Als Sienna ihre Mutter in der Küche direkt mit den Worten "Da ist ein Baby in deinem Bauch" konfrontierte, versuchte Ciara zunächst, die Vermutung abzustreiten. "Nein, da ist keins. Was zum Teufel?", entgegnete sie dem Mädchen – aus Angst, ihre Tochter könnte die Schwangerschaft vorzeitig verraten.

Sienna war allerdings nicht das einzige Familienmitglied, das Verdacht schöpfte. Auch der zwölfjährige Future Zahir wurde hellhörig, nachdem er gemeinsam mit seiner Mutter ein TikTok-Tanzvideo aufgenommen und anschließend die Kommentare gelesen hatte. Dort spekulierten Fans bereits über eine mögliche Schwangerschaft. Ciara versuchte, ihren Sohn zu beruhigen: "Die Leute sind verrückt. Schenk den Leuten keine Beachtung." Das Geheimnis blieb schließlich bis zu einem vermeintlichen Familienfototermin gewahrt, bei dem Ciara und Russell die Überraschung enthüllten. Vor Future Zahir, Sienna, dem sechsjährigen Win Harrison und der zweijährigen Amora Princess präsentierte die Sängerin ihren Babybauch und verkündete: "Wir bekommen noch ein Baby!" Die Kinder stürmten daraufhin voller Begeisterung durch das Haus. Future Zahir erinnerte sich sofort an die TikTok-Kommentare: "Die Spekulationen waren wahr. Ich wusste es." Für Ciara fiel damit eine spürbare Last ab: "Die Kinder waren der Sache auf der Spur. Es wurde brenzlig. Es war Zeit, damit offen umzugehen. Und ich bin so glücklich."

Bereits Anfang September machten Ciara und Russell ihre Babynews öffentlich. Auf Instagram zeigte die Sängerin erstmals ihren deutlich sichtbaren Babybauch, verriet aber weder das Geschlecht des Kindes noch den errechneten Geburtstermin. Für die Ankündigung hatten sich die beiden eine besondere Inszenierung ausgedacht: An einer Wäscheleine hingen weiße T-Shirts mit den Namen der Kinder, daneben ein noch unbeschrifteter Babybody. Für Ciara ist es das fünfte Kind, während sie und Russell ihr viertes gemeinsames Baby erwarten. Future Zahir stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (42). Mit dem Footballstar, den Ciara 2016 heiratete, hat sie bereits Sienna, Win und Amora.

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Instagram / ciara Ciara in Outfit aus Leder

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Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson mit Hund Prince, Januar 2025

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Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara

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