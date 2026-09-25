Chadwick Bosemans Witwe nennt Familienklage einen PR-Stunt

Taylor Simone Ledward wehrt sich gegen die Vorwürfe aus der Familie ihres verstorbenen Mannes Chadwick Boseman (†43). Seine älteren Brüder Derrick und Kevin Boseman wollen sie als Verwalterin des Nachlasses absetzen lassen. In einer am Donnerstag bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Erwiderung widerspricht Taylors Anwalt Adam Streisand der Behauptung, sie habe das Erbe entgegen einer Anordnung von 2022 nicht ordnungsgemäß verteilt. Den von Page Six veröffentlichten Unterlagen zufolge habe die Witwe den Beschluss vollständig umgesetzt und bis auf ein einziges Konto sämtliche Nachlasswerte ausgezahlt. Dass dieses Geld bislang nicht freigegeben werden konnte, sei ausgerechnet eine Folge des früheren rechtlichen Vorgehens der Brüder. Adam bezeichnet ihren Antrag deshalb als ein "PR-Manöver, um Taylor in der Boulevardpresse zu verleumden" und spricht von einem "unbegründeten Angriff". Der Antrag müsse deshalb abgewiesen werden. Derrick und Kevin seien zudem selbst keine gesetzlichen Erben, sondern handelten offiziell im Namen ihrer Eltern Leroy und Carolyn Boseman.

Konkret geht es laut der Erwiderung um ein IRA-Konto im Wert von etwa 263.000 Euro. Die Bank halte die Summe wegen vorheriger rechtlicher Forderungen von Derrick und Kevin zurück. Sobald eine Auszahlung möglich sei, wolle sie auch dieses Geld verteilen. Alle anderen Werte seien längst verteilt: darunter rund 132.817 Euro auf einem Konto bei der Bank of America, 100 Aktien von Chadwick Boseman, Inc. im Wert von knapp 2,9 Millionen Euro, eine Lebensversicherung über 35.000 Euro, ein weiteres Guthaben von rund 211.358 Euro sowie nicht beanspruchtes Eigentum im Wert von 88 Cent. Zusätzlich habe Taylor Derricks vier Kindern freiwillig mehr als 262.000 Euro aus ihrem Privatvermögen geschenkt. "Simone hat die Anordnung nicht nur befolgt, sondern ist allein aufgrund ihrer außergewöhnlichen Großzügigkeit weit über das hinausgegangen, was von ihr verlangt wurde", erklärt Adam laut den von Page Six veröffentlichten Unterlagen. Von später eingegangenen SAG-AFTRA-Tantiemen erhielten Derrick und Kevin auf Wunsch ihrer Eltern außerdem insgesamt 150.000 US-Dollar. Von Verschleierung oder Misswirtschaft könne keine Rede sein, kein Vermögenswert sei verloren gegangen oder falsch verwaltet worden.

Öffentlich geworden war der Erbstreit durch die Klage, die Derrick und Kevin im Namen ihrer Eltern eingereicht hatten. Sie behaupteten, Taylor habe den auf mehr als 3,3 Millionen Euro bezifferten Nachlass fast vier Jahre nach der gerichtlichen Anordnung noch immer nicht vollständig ausgezahlt. Chadwick war am 28. August 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs gestorben, seine Erkrankung hatte er jahrelang geheim gehalten. Weil der Schauspieler kein Testament hinterließ, sollte Taylor 50 Prozent des Erbes erhalten. Jeweils 25 Prozent waren für Leroy und Carolyn vorgesehen. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, dass Taylor und Chadwick am 21. August 2020 geheiratet hatten – sieben Tage vor seinem Tod. Die Trauung vollzog damals ausgerechnet Derrick. Taylor verweist außerdem auf ihre Zusammenarbeit mit der Familie beim Bewahren von Chadwicks Andenken: die Chadwick Boseman Foundation for the Arts, eine Aufführung seines Theaterstücks "Deep Azure" im Londoner Shakespeare's Globe und ein Dokumentarfilmprojekt, dessen Konditionen beiden Familienseiten gleichermaßen zugutekommen sollen.

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Getty Images Chadwick Bosemans Ehefrau Taylor Simone Ledward bie den Critics' Choice Awards 2021

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Getty Images Kevin Boseman bei der Black Theatre Coalition Gala "Building The Change" in New York, 12. Februar 2024

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ActionPress/SIPA PRESS Chadwick Boseman, Schauspieler