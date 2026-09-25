Wie Geschwister: So eng sind Beyoncé und Kelly Rowlands Kids

Die Freundschaft zwischen Kelly Rowland (45) und Beyoncé (45) reicht längst über ihre gemeinsame Vergangenheit bei Destiny's Child hinaus. Auch ihre Kinder sind miteinander aufgewachsen: Kellys Söhne Titan und Noah aus ihrer Ehe mit Tim Weatherspoon (51) verbringen Zeit mit Blue Ivy sowie den Zwillingen Rumi und Sir, den Kindern von Beyoncé und Jay-Z (56). Im Gespräch mit E! News sprach die Sängerin darüber, wie viel ihr diese über die Jahre entstandene Verbundenheit bedeutet. "Es ist ein Segen, ein Leben voller Liebe mit meinen Schwestern teilen zu können. Mit ihnen allen", sagte Kelly. Besonders im vergangenen Sommer wurde den beiden Familien offenbar bewusst, wie schnell die Zeit vergangen ist und aus den kleinen Kindern mittlerweile Teenager und Preteens geworden sind. Kelly blickt mit Freude auf die Entwicklung ihres Nachwuchses.

Wie ähnlich sich die Entwicklung ihrer Kinder inzwischen verläuft, überrascht Kelly nach wie vor. "Es ist so verrückt, dass das wirklich so ist. Wir haben es diesen Sommer bemerkt und gesehen, wie sie alle so wunderbar heranwachsen", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Durch ihre Rolle als Mutter erlebt die Sängerin dabei nicht nur, wie ihre Söhne sich verändern, sondern beobachtet auch immer wieder neue Seiten an sich selbst und an ihrer Familie. Kinder würden schließlich ständig neue Erfahrungen machen, dazulernen und ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen, erklärte Kelly. Das wirke sich zwangsläufig auch auf das Miteinander innerhalb der Familie aus, das sich mit ihnen weiterentwickle. Ihr Alltag mit Titan und Noah dürfte deshalb immer wieder neue Veränderungen mit sich bringen.

Auch abseits ihrer Freundschaft mit Beyoncé spielt Kellys eigene Familie eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Seit 2014 ist die Sängerin mit Tim Weatherspoon verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat. Zu ihrem zwölften Hochzeitstag vor wenigen Monaten sprach die "Motivation"-Interpretin darüber, was eine Partnerschaft für sie ausmacht und welchen Stellenwert echte Zuneigung dabei hat. An ihrem Mann schätzt Kelly verschiedene Eigenschaften: Neben seiner Persönlichkeit und seiner familiären Herkunft gefällt ihr besonders, dass Tim Lösungen für Probleme findet und zugleich liebevoll mit den gemeinsamen Kindern umgeht.

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Instagram / beyonce Beyoncé und Kelly Rowland, ehemalige Destiny's-Child-Mitglieder

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Getty Images Destiny's Child, Girlgroup

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Instagram / beyonce Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder