Law Roach plaudert über ihre Hochzeit: So reagierte Zendaya

Law Roach sorgte mit einer Bemerkung auf dem roten Teppich für jede Menge Schlagzeilen – und verrät nun, wie intern darauf reagiert wurde. Im Podcast "Outlaws with TS Madison" spricht der langjährige Stylist von Zendaya (30) über die Folgen seiner Aussage, die Schauspielerin und Tom Holland (30) hätten längst geheiratet. Diese vermeintliche Neuigkeit hatte er Anfang 2026 bei den Actor Awards gegenüber Access Hollywood ausgeplaudert und auf Nachfrage sogar noch einmal ausdrücklich bestätigt. Böse sei ihm seine Freundin deswegen aber offenbar nicht gewesen.

Law betont in dem Podcast, Zendaya habe die Bemerkung mit Humor genommen. "Nein, sie fand es lustig. Ich plaudere immer noch ein bisschen über die Hochzeit. Ihr wisst nicht, ob diese Leute verheiratet sind oder nicht, ob diese Frau verheiratet ist oder nicht", meint er geheimnisvoll. Damit lässt der Modeexperte weiterhin offen, welchen Beziehungsstatus Zendaya und Tom tatsächlich haben. Im Mittelpunkt seiner Schilderung steht vor allem die gelassene Reaktion der Darstellerin.

Laws neue Aussagen reihen sich in ein ziemlich widersprüchliches Hin und Her rund um die angebliche Eheschließung ein. Erst vor wenigen Tagen hatte er bei den Emmy Awards in Los Angeles erklärt, seine frühere Hochzeitsbehauptung sei gelogen gewesen. Zendaya und Tom hätten demnach bislang keine offizielle Zeremonie gefeiert – diese solle erst nach der Pressetour zu "Dune" stattfinden. Bei den Actor Awards Anfang des Jahres hingegen hatte Law verkündet: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst."

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Getty Images Zendaya bei den 78. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater im September 2026 in Los Angeles

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Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim deutschen Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in Berlin