Liebesdreieck: "Off Campus"-Star spielt mit Sydney Sweeney

Belmont Cameli (28) darf sich über sein nächstes großes Filmprojekt freuen. Der Schauspieler, der durch die Prime-Video-Serie Off Campus bekannt wurde, gehört laut Deadline nun zum Cast von "Hollow" – einer modernen Neuinterpretation des Klassikers "The Legend of Sleepy Hollow" aus dem Hause Sony Pictures. Darin übernimmt Belmont die Rolle des Brom Bones und steht gemeinsam mit Sydney Sweeney (29) vor der Kamera. Sie spielt Katrina Van Tassel, die in dieser Version deutlich mehr ist als nur die Frau, um deren Gunst zwei Männer buhlen. Stattdessen steht sie als zentrale Figur einer gefährlichen Mysterygeschichte im Mittelpunkt. Im Verlauf der düsteren Handlung gerät Katrina in ein verführerisches übernatürliches Liebesdreieck. Wer den dritten wichtigen Part, Ichabod Crane, übernehmen wird, ist laut dem Portal bislang noch offen.

Für die Inszenierung zeichnet Filmemacherin Lindsey Anderson Beer verantwortlich, die für "Hollow" ihren eigenen Debütroman adaptiert. Das gleichnamige Buch soll im Herbst 2027 bei Putnam erscheinen, einem Imprint von Penguin Random House. Die Neuinterpretation verbindet eine gotische Atmosphäre und psychologische Spannung mit Elementen eines Erotikthrillers. Produziert wird der Film neben Lindsey auch von LuckyChap und Sydney selbst. Die Schauspielerin ist mit ihrer neu gegründeten Produktionsfirma Honey Trap an dem Projekt beteiligt – für das Unternehmen handelt es sich bei "Hollow" um das erste Filmprojekt überhaupt. Bei Honey Trap übernimmt Kaylee McGregor die Position als President of Production and Development. Erst kürzlich hatte die Firma zudem einen First-Look-Deal mit Sony Pictures abgeschlossen.

Für Belmont markiert die Rolle den nächsten Karriereschritt nach seinem Durchbruch mit "Off Campus". Laut Deadline erreichte die Serie innerhalb der ersten zwölf Streaming-Tage 36 Millionen Zuschauer. Zuletzt war der Schauspieler außerdem in "Until Dawn" und "The Alto Knights" zu sehen. Auch Sydney blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück: Mit der Bestsellerverfilmung "The Housemaid" feierte sie als Millie an der Seite von Amanda Seyfried (40) einen großen Kinoerfolg. Eine Fortsetzung mit dem Titel "The Housemaid's Secret" wurde bereits freigegeben. Mit von der Partie ist dabei übrigens auch Belmonts "Off Campus"-Kollege Stephen Kalyn (28), wie kürzlich bekannt wurde: Er übernimmt die Rolle des Anwalts Brock, dem wohlhabenden Freund der Hauptfigur Millie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney beim Armani Beauty Dinner-Fototermin bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Kalyn bei Prime Videos Obsessed Fest Pre-Reception in den nya Studios in Los Angeles

Anzeige