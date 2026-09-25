Mehr als Beyoncé: So viel nehmen BTS mit ihrer Tour ein

Die K-Pop-Giganten BTS brechen mit ihrer Welttournee "ARIRANG" finanzielle Rekorde und drängen sogar Beyoncé (45) vom Thron. Das belegen aktuelle Daten des US-Branchenmagazins Pollstar, die im September 2026 publik wurden. Im Umsatzranking für das dritte Quartal sichert sich die Boyband die Spitzenposition. Seit dem Tour-Auftakt im April spielte die Gruppe 38 Shows – darunter in Metropolen wie Tokio, London, Madrid und San Francisco. In einer Auswertungsphase von nur rund vier Monaten spielten die Musiker gigantische 465,8 Millionen US-Dollar (umgerechnet 408.202.611 Euro) ein. Insgesamt strömten 2.314.140 Besucher zu den Shows. Damit übertrifft "ARIRANG" die 407,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet 357.199.193 Euro), die Beyoncé mit ihrer "Cowboy Carter Tour" einspielte – dieser Wert hatte im Vorjahr noch die Bestmarke gesetzt.

Als absolute Goldgrube für die K-Pop-Gruppe erwies sich ihr Gastspiel in Las Vegas. Im Mai bespielte die Band an gleich vier Abenden das gigantische Allegiant Stadium und lockte damit insgesamt 245.691 Fans in die Arena. Keine andere Metropole der bisherigen Konzertreise verzeichnete einen derart hohen Ticketabsatz. Laut den Berechnungen von Pollstar generierte allein dieser viertägige Marathon Einnahmen von rund 66,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet 58.364.735 Euro). Der statistischen Analyse des Magazins liegt allgemein das Zeitfenster vom 13. November 2025 bis zum 12. August 2026 zugrunde. Da die Tournee "ARIRANG" aber erst im April gestartet ist, beruht der Spitzenwert der Südkoreaner auf lediglich rund vier Monaten Tourbetrieb. Andere Künstler hatten in dem Ranking also deutlich mehr Zeit, um Einnahmen zu sammeln.

Und das ist erst der Anfang, denn die K-Pop-Sensation, die kürzlich einen Rekord auf YouTube knackte, schraubt die Zahlen weiter nach oben: Bereits am 2. Oktober fällt in Bogotá der Startschuss für den Südamerika-Teil der Welttournee. Mit 14 zusätzlichen Shows in fünf verschiedenen Städten wird das finale Einspielergebnis bis zum Ende der Tour noch einmal massiv ansteigen. Doch nicht nur live bricht die Band alle Rekorde. Auch im Studio läuft es absolut rund: Ihr fünftes Album "ARIRANG" erweist sich in den amerikanischen Charts als echter Dauerbrenner. In der aktuellen Auswertung steht die Platte auf Platz 30 der Billboard 200 – und damit bereits seit 26 Wochen in Folge in der Liste der meistverkauften Alben der USA.

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Getty Images BTS, Halbzeitshow des WM-Finales 2026

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beyonce Sängerin Beyoncé auf einem selbst veröffentlichten Foto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

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Getty Images Suga, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope und V von BTS bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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