Phoebe Bridgers verewigt Freund Bo Burnham auf der Haut

Ihre Liebe trägt Phoebe Bridgers (32) jetzt buchstäblich auf der Haut. Die Sängerin ließ sich den Namen "Bobby" in geschwungener Schrift direkt unterhalb ihres Schlüsselbeins tätowieren. Wie Page Six berichtet, wurde der frische Körperschmuck durch einen Instagram-Beitrag des in Los Angeles ansässigen Tätowierers Matt Vazquez bekannt. Hinter dem Namen steckt niemand anderes als ihr Partner, der Comedian Bo Burnham (36). Der Schriftzug hat allerdings noch eine zweite Bedeutung und führt direkt zu Phoebes Musik: Auf ihrem neuen Album "Lost Weekend" findet sich ein Song, der ebenfalls "Bobby" heißt. Darin verarbeitet die Musikerin ihre Beziehung zu Bo und gibt Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Wer wissen will, wie ernst es der Sängerin mit ihrem Partner ist, bekommt damit gleich zwei Hinweise: einen auf dem Album und einen auf ihrer Haut.

Auch musikalisch hat Bo bei "Lost Weekend" seine Spuren hinterlassen. Laut Page Six war der Comedian an sieben der insgesamt 16 Songs als Co-Autor beteiligt und ist bei "Bobby" sogar selbst als Sänger zu hören. Inhaltlich dreht sich der Song um das gemeinsame Leben des Paares. "Jetzt schlafe ich in deinen Shirts und du wohnst in meinem Haus", heißt es dort in der deutschen Übersetzung. An anderer Stelle singen die beiden: "Das könnte das Ende des Verlangens sein." Für neue Tinte sorgte bei derselben Sitzung allerdings nicht nur der Schriftzug unter Phoebes Schlüsselbein: Matt Vazquez stach ihr außerdem ein Spinnennetz auf den linken Ellenbogen. Das Motiv befindet sich unterhalb eines Herzens mit dem Namen "Max", das an ihren verstorbenen Hund erinnert. Mit den beiden neuen Tattoos wächst damit auch Phoebes ohnehin umfangreiche Sammlung an Körperkunst um zwei sehr persönliche Motive.

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Phoebe und Bo machten Ende 2022 die Runde. Die Sängerin war zuvor mit dem irischen Schauspieler Paul Mescal (30) liiert und mit ihm verlobt, bevor die Beziehung Ende 2022 zerbrach. Im Mai 2023 bekamen die Spekulationen neuen Schub, als die beiden in einem Video von Taylor Swifts (36) "Eras Tour" im Hintergrund zu sehen waren. Auch Tattoos gehören für die Sängerin längst zum Alltag. Sie trägt unter anderem Stacheldraht um den Oberarm, ein brennendes Streichholz auf dem Unterarm und die Worte "drink water" am linken Handgelenk. Mit ihren Boygenius-Kolleginnen Lucy Dacus und Julien Baker teilt sie außerdem Zahn-Tattoos sowie Motive der Tarotkarte Drei der Kelche, die für die Freude an Freundschaft steht. Dass nicht jedes Tattoo perfekt sein muss, erklärte Phoebe bereits 2021 im Podcast "Kesha and the Creepies" der Sängerin Kesha (39): "Ich glaube, schlechte Tattoos gehören zum Leben ... Wen kümmert's? Sie werden dich nachts nicht wachhalten."

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Getty Images Phoebe Bridgers bei der Premiere von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Backgrid Bo Burnham und Phoebe Bridgers im Januar 2023

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Getty Images Paul Mescal und Phoebe Bridgers im Jahr 2021