Zwischen zwei Booten: Joe Jonas schildert Horrorjachtunfall

Ein Urlaub in Italien wurde für Joe Jonas (37) fast zum Albtraum: Beim Umstieg von der Jacht auf das kleinere Beiboot geriet der Sänger der Jonas Brothers in Lebensgefahr. Wie er jetzt in Morgan Stewarts Podcast "The Morgan Show" erzählte, drückte eine Welle die beiden Boote plötzlich auseinander, genau in dem Moment, als der 37-Jährige den Schritt zwischen den Wasserfahrzeugen wagte. Er verlor den Halt und stürzte in die schmale Lücke zwischen Jacht und Tender. Ein Crewmitglied griff sofort nach ihm, verlor dabei aber selbst das Gleichgewicht. "Es klingt nach dem dekadentesten Problem überhaupt, aber es war beängstigend, weil ich ausrutschte und zwischen die beiden Boote fiel und der erste Offizier versuchte, mich zu packen, aber schließlich hinter mir ins Wasser fiel", schilderte Joe die dramatischen Sekunden.

Kaum wieder aufgetaucht, wollte Joe nur noch weg von den schwankenden Booten. Die Besatzung rief ihm zu, er solle zur Leiter schwimmen – für den Sänger keine Option, wie er in der Sendung erklärte: "Nein, dort sind die Motoren." Stattdessen entschied er sich, aus eigener Kraft auf das Beiboot zu klettern. Der erste Versuch scheiterte, Joe schlug sich das Schienbein an und rutschte zurück ins Wasser. Erst im zweiten Anlauf gelang es ihm, sich auf den Tender zu rollen – durchnässt, aber unverletzt. Wie der Musiker rückblickend zugab, habe ihn der Schreck noch eine Weile begleitet: "Das hat mich eine Zeit lang wirklich verfolgt. Es war wirklich heftig." In der Gefahrensituation habe sein Adrenalin sofort eingesetzt, sodass er instinktiv reagierte, statt in Panik zu verfallen.

Auch Moderatorin Morgan Stewart, die den Unfall hautnah miterlebte, stand unter Schock. Sie habe befürchtet, eines der Boote könnte Joe am Kopf treffen: "Wir dachten, wir würden einen Jonas Brother verlieren ... es war sehr beängstigend", erinnerte sie sich in ihrer eigenen Sendung. Für Joe hinterließ der Sturz zwischen den Booten einen bleibenden Eindruck. Seine wichtigste Lehre: "Einfach langsamer zu machen, weil das Leben so schnell vorbeizieht." Noch am selben Tag griff er zum Telefon und rief seine beiden Töchter Willa und Delphine an, die er mit seiner Ex-Frau Sophie Turner (30) hat.

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Getty Images Joe Jonas, Sänger

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IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025

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Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023