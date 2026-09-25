Samira wünscht sich mehr Männer wie "Love Island VIP"-Rafael

Samira Cilingir (29) ist von Rafael Neugarts (31) Auftreten bei Love Island VIP begeistert. Der auch als Rafi bekannte Social-Media-Star wagt in der Datingshow erstmals den Schritt ins Reality-TV und punktet bei Samira vor allem mit seinem respektvollen Verhalten gegenüber Frauen. Die Reality-TV-Bekanntheit schwärmte in ihrer Instagram-Story: "Ich habe die letzten Tage 'Love Island VIP' verfolgt. Können wir bitte über Rafael sprechen? Der ist doch ein richtiger Mann." Besonders großen Eindruck hinterließ bei ihr, dass der YouTuber nicht nur auf Äußerlichkeiten schaut. Statt bei der Partnersuche aufs Tempo zu drücken und körperliche Nähe zu suchen, achte er darauf, welche Werte eine Frau mitbringe, und lasse sich beim Kennenlernen Zeit. Genau deshalb wünscht sich Samira mehr Männer seines Schlags im deutschen Fernsehen.

Was Samira an Rafael so überzeugt, erklärte sie in ihrer Story noch genauer: "Wisst ihr, was ich auf jeden Fall sehe? Der achtet auf die Werte einer Frau, will nichts überstürzen." Sie spielt auf sein Verhalten während eines Spiels in der Show an. Die Teilnehmer durften Kandidaten mit verbundenen Augen küssen. Rafael nutzte die Gelegenheit nicht für einen leidenschaftlichen Kuss, sondern gab Greta Barthel lediglich ein zartes Küsschen. Nachdem Nelson Henry Greta später durch einen Kuss mit Henna verletzt hatte, nutzte Rafael außerdem die Gelegenheit nicht aus, sondern ließ ihr Zeit und drängte sich nicht auf. "Ich finde, es sollte noch mehr von solchen Rafaels im TV geben. Die Respekt haben vor einer Frau, die nicht ankommen und sagen: 'Ich kann dich jetzt einfach küssen' und so. Da jemanden küssen, hier jemanden küssen... Er ist wirklich respektvoll und aufmerksam", schwärmte Samira.

Mit ihrer Begeisterung für Rafael ist Samira offenbar nicht allein. Auch auf bei den Promiflash-Lesern wird das Realitydebüt des YouTubers positiv bewertet. Einige bezeichneten Rafael sogar als echte Greenflag. Für den Social-Media-Star selbst war der Schritt von seiner eigenen Onlinewelt in eine Realityshow durchaus ein Wagnis. Dass sein Verhalten beim Publikum derart gut ankommen würde, hatte er nach eigenen Angaben selbst nicht erwartet.

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Collage: Instagram / samira.bne, Imago Collage: Samira Cilingir und Rafael Neugart

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RTLZWEI YouTuber Rafael Neugart, "Love Island VIP"-Kandidat im Jahr 2026

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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