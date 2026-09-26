George Clooney zieht sich von Prinz Harry und Meghan zurück

George Clooney (65) und seine Frau Amal Clooney (48) sollen sich immer weiter von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) entfernt haben. Die einst enge Freundschaft der beiden Paare ist Berichten zufolge merklich abgekühlt. Gegenüber RadarOnline.com behaupteten Insider, der Schauspieler und seine Ehefrau würden hinter verschlossenen Türen vom "Sussex-Zirkus" sprechen und bewusst auf Abstand gehen. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass diese Informationen lediglich auf den Behauptungen ungenannter Insider basieren und nicht offiziell von den Eheleuten bestätigt wurden. Fakt ist hingegen, dass der Hollywood-Schauspieler mittlerweile eine bemerkenswert enge Bindung zu König Charles III. (77) aufgebaut haben soll. Diese Annäherung sorgt gerade jetzt für mächtig Gesprächsstoff: Harry und Meghan haben ihre amerikanische Heimat Kalifornien überraschend den Rücken gekehrt und sollen sich an einem streng geheimen Rückzugsort in den britischen Cotswolds aufhalten. Während das royale Aussteiger-Paar auf der Insel komplett unter dem Radar fliegt, sucht der Filmstar demonstrativ die Nähe zur Krone.

Wie nah sich George und der Monarch mittlerweile stehen, zeigte zuletzt ein Auftritt des Oscar-Preisträgers im Buckingham-Palast. "Ich bin sehr stolz, hier zu sein, um den König zu unterstützen, der gerade in meinem Land war und sich ziemlich gut geschlagen hat", erklärte er dort vor den Anwesenden. Harry und Meghan hatten Großbritannien hingegen im Januar 2020 verlassen, nachdem Queen Elizabeth II. (†96) ihnen die gewünschte Zwischenlösung als teilweise arbeitende Royals verwehrt hatte. In den USA folgten millionenschwere Verträge unter anderem mit Netflix und Spotify, die dem Bericht zufolge allerdings auf Schwierigkeiten stießen. Während ihres jetzigen Aufenthalts in Großbritannien müssen die beiden vorerst auf ihr gewohntes Umfeld in Übersee verzichten. Dass der Kontakt in die Heimat jedoch keineswegs abgerissen ist, beweist ein aktueller Social-Media-Post: Kelly McKee Zajfen, eine frühere Model-Kollegin von Herzogin Meghan, teilte erst vor wenigen Tagen private Aufnahmen des royalen Paares, auf denen sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn zu sehen sind.

Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, wie eng die beiden Paare noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren. Im Jahr 2018 waren George und Amal Clooney prominente Gäste auf der Hochzeit von Harry und Meghan und feierten im Anschluss ausgelassen auf der exklusiven Party im Frogmore House mit. Auch abseits der Kameras verbrachte man Zeit miteinander: Die Sussexes reisten für einen privaten Besuch in das italienische Feriendomizil der Clooneys. Der den Sussexes nahestehende Autor Omid Scobie verriet zudem pikante Details über die Männerfreundschaft: Harry und George sollen nicht nur eine große Leidenschaft für Motorräder teilen, sondern auch regelmäßig zusammen Basketball gespielt haben. 2019 schwärmte der Schauspieler gegenüber der Daily Mail: "Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt, essen gemeinsam zu Abend und so weiter, und wir sind aus all den Gründen mit ihnen befreundet, aus denen man mit irgendjemandem befreundet ist." Damals nahm er Meghan auch gegen die mediale Beobachtung in Schutz, die er als "ein wenig ungerecht" und "unfair" bezeichnete.

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Getty Images George Clooney bei der Premiere von Netflix' "Jay Kelly" im Egyptian Theatre Hollywood

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival