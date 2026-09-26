MontanaBlacks Hochzeitsgeschenk: Damit überraschte er Knossi

Mitte Juli gaben sich Knossi (40) und Lia Knossalla in Neckarsteinach das Jawort – und wurden von einem Gast mit einer echten Überraschung überrumpelt. Statt eines klassischen Geldgeschenks entschieden sich MontanaBlack (38) und seine Partnerin Lea für ein kreativeres Geschenk: Das frischgebackene Ehepaar darf sich auf ein verlängertes Wellness-Wochenende in Amsterdam freuen. Der Clou an der Sache: Die Reise ist als gemeinsame Auszeit zu viert geplant, bei der auch der Streamer und seine Freundin mit von der Partie sind. Bei der Hotelwahl lässt das Schenker-Duo den beiden Eheleuten völlig freie Hand. MontanaBlack verriet die ungewöhnliche Überraschung in einem seiner Twitch-Streams. Den passenden Ausschnitt daraus veröffentlichte er am Dienstag zusätzlich auf seinem Instagram-Kanal – so erfuhren auch seine Follower, was er dem Brautpaar zur Hochzeit geschenkt hat.

Dabei hatten sich die beiden Frischvermählten laut dem Unternehmer eigentlich ganz klassisch Geld gewünscht. Genau das war ihm aber zu unpersönlich: "Wie viel packst du rein? Packst du 500 rein? Packst du 1.000 rein?", gab er in dem Stream zu bedenken. Er und Lea hätten sich stattdessen "viele Gedanken gemacht" und sich für ein Erlebnis entschieden, "das auch aus dem Herzen kommt und auch mit Gedanken verschenkt worden ist". Für den gemeinsamen Trip ist allerdings kein straffes Sightseeing-Programm geplant. Es gehe keineswegs darum, "24/7 aufeinanderzuhocken", sondern vielmehr darum, die Tage völlig stressfrei zu genießen. Genau darin liegt für den Webvideoproduzenten auch der Reiz: "Weil man mit einem Freund und seiner Frau da Zeit verbringt." Praktischer Nebeneffekt: Zu der niederländischen Metropole hat er bereits eine enge Verbindung, da er in Amsterdam eine eigene Immobilie besitzt.

Nach vielen gemeinsamen Jahren besiegelten Knossi und Lia Mitte Juli ihre Liebe mit dem Jawort. Nur wenig später zeigte der Moderator auf Instagram emotionale Einblicke in die Hochzeit: Die Bilder präsentierten das frischgebackene Ehepaar eng umschlungen in einer edlen, komplett in Weiß gehaltenen Location. Neben vielen anderen Gästen feierten auch MontanaBlack und Lea in Neckarsteinach mit. Dass das Hochzeitsgeschenk nun ein Vierer-Trip wird, spiegelt laut dem Streamer die enge Bindung wider. In seinem Stream unterstrich er, dass sich sowohl Knossi als auch Lia "super" mit seiner Freundin verstehen. Die Freundschaft zwischen den beiden Webstars besteht schon seit Jahren – immer wieder standen die zwei für gemeinsame Projekte und Streams vor der Kamera.

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Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

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Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

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