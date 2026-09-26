Bill Kaulitz zeigt sich händchenhaltend mit Date auf Wiesn

Beim Oktoberfest in München sorgte Bill Kaulitz (37) am Freitagabend für reichlich Gesprächsstoff. Der Sänger von Tokio Hotel war auf der Wiesn nämlich nicht allein unterwegs, sondern in Begleitung eines bislang unbekannten jungen Mannes mit Schnauzbart und Lederhose. Im Fahrgeschäft "Skyfall" griff Bill nach der Hand seines Begleiters. Während der Fahrt sollen sich die beiden zudem immer wieder lange und intensiv in die Augen geschaut haben. Das zeigen Fotos, die Bild vorliegen. Gemeinsam stürzten sie aus rund 80 Metern Höhe mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde in die Tiefe. Die vertrauten Gesten sorgen nun für Spekulationen über eine mögliche neue Wiesn-Liebschaft des Musikers. Zuvor hatte Bill gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) in Kufflers Weinzelt gefeiert. Anschließend zog er mit Tom, dessen Ehefrau Heidi Klum (53) und einer größeren Gruppe über das Festgelände.

Offenbar war das nicht das erste gemeinsame Treffen der beiden: Nach Informationen des Newsportals soll der Sänger seinen Begleiter bereits am 18. September mit in die Allianz Arena zum Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin genommen haben. Dort habe sich der Unbekannte allerdings noch eher im Hintergrund gehalten. Kurz vor dem gemeinsamen Wiesn-Besuch hatte Bill im Wiesn-Studio von Antenne Bayern bereits selbst Andeutungen gemacht. "Ist ja nicht das erste Mal auf der Wiesn. Ich bin ja bekannt für eine kleine Wiesn-Liebschaft – noch ist es geheim", erklärte er dort. Auch sein Bandkollege Georg Listing (39) hatte vielsagend gestichelt: "Vielleicht hat Bill ja heute jemanden dabei ..." Laut dem Blatt könnte die Identität des jungen Mannes in der vierten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gelüftet werden. Eine Bestätigung dazu oder zu seinem Beziehungsstatus gibt es bislang nicht.

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatte Bill vor drei Tagen selbst verraten, warum er beim Bayern-Spiel in München kaum auf das Geschehen auf dem Rasen achtete. "Ich war mit meinen Augen natürlich nur bei meinem Date", gestand er. Dass die beiden anfangs nicht mal nebeneinander saßen, machte es für ihn nur reizvoller. Bill sprach von einer langsamen Annäherung wie einem "ausgedehnten Vorspiel" und ließ mit einem Augenzwinkern durchblicken: "Da geht die Hand schon mal zum Schritt." Nach dem Abpfiff sei der Abend für die beiden noch längst nicht vorbei gewesen. Bill deutete im Podcast nur eine "wilde Nacht" an und schwieg zu Details. Den Mann an seiner Seite hielt er weiter geheim, verriet aber, dass der Flirt offenbar romantische Seiten hatte: Blumen und eine riesengroße Flasche Champagner sollen bei Bill voll ins Schwarze getroffen haben.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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TikTok / billkaulitz Bill Kaulitz am Wörthersee

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Getty Images Georg Listing und Bill Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" in Berlin, Juli 2026