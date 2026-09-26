Benny Blanco will Blähungen in Beziehungen normalisieren

Für Benny Blanco (38) gehört das Thema Blähungen ganz selbstverständlich in eine Beziehung – und zwar nicht als Tabu, sondern als offen ausgesprochene Selbstverständlichkeit. Im Interviewformat "SubwayTakes" mit Moderator Kareem Rahma erklärte der Musikproduzent, wie er sich das konkret vorstellt: "Schon früh möchte ich sagen: 'Hey, wir haben ein verrücktes Essen gegessen. Es war köstlich, und du musst nicht ins Badezimmer rennen.' Wir furzen. Es ist so etwas Natürliches. Lass es einfach passieren." Diese Offenheit soll seiner Ansicht nach nicht erst nach Jahren in einer Beziehung entstehen, sondern schon in der frühen Kennenlernphase etabliert werden. Wer sich nach dem Essen heimlich zurückziehe, um natürliche Geräusche zu verstecken, mache sich unnötigen Druck, findet Benny.

Ganz ohne Spielregeln funktioniert Bennys Theorie allerdings nicht. Wichtig ist ihm vor allem eines: Die Offenheit müsse auf Gegenseitigkeit beruhen. Sobald nur eine Person in der Beziehung pupst, während die andere sich weiterhin zurückhält, sei das Gleichgewicht zwischen beiden gestört – eine "Ein-Mann-Furzshow" gehe ihm dann doch zu weit, scherzte er bei "SubwayTakes". Über sich selbst konnte der Produzent dabei ebenfalls lachen: Seine eigenen Geräusche beschrieb er ausgesprochen bildhaft und verglich sie mit einem Zeichentrickfilm: "Meine sind wie aus einem Cartoon. Wenn Bugs Bunny furzen würde, dann würden meine so klingen." Mit falscher Scham hält sich Benny bei diesem Thema erkennbar nicht auf, sondern nimmt die eigene Körperlichkeit mit einer gewissen Selbstironie.

Seit dem 27. September 2025 sind Benny und Selena Gomez (34) ein Ehepaar; die Sängerin bestätigte die Hochzeit in Santa Barbara mit einem Instagram-Post, den sie schlicht "9.27.25" betitelte. Über den Alltag mit ihr sprach Benny kürzlich in der Sunday Times und beschrieb das Paar als ausgesprochen geduldig miteinander – wütend würden beide nur selten. Trotz des öffentlichen Interesses an der Beziehung führe man ein "sehr normales Leben". Dass der Produzent offen über körperliche Themen spricht, zeigte sich bereits im März 2026 in seinem Podcast "Friends Keep Secrets", in dem er auf Kritik an seiner Hygiene einging und betonte, durchaus auf angenehmen Körpergeruch zu achten.

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IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

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Instagram / selenagomez Selena Gomez teilt Eindrücke aus Liebesurlaub mit Ehemann Benny Blanco, Juli 2026.

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025