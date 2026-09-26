Zwei Scheidungen: Ben Afflecks Kids wollen keine Liebestipps

Ben Affleck (54) hat offenbar keinen leichten Stand, wenn es zu Hause um das Thema Liebe geht. Bei "Jimmy Kimmel Live" plauderte der Schauspieler aus, dass seine drei Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) seine Beziehungsratschläge alles andere als ernst nehmen. Versucht er am Esstisch, ein paar Weisheiten weiterzugeben, erntet er Augenrollen, trockene Sprüche und vielsagende Blicke zwischen den Geschwistern. Besonders Fin macht keinen Hehl daraus, dass Ben nach zwei gescheiterten Ehen nicht unbedingt der beste Ratgeber ist. Als der Schauspieler neulich etwas über Beziehungen erklären wollte, kam prompt der Konter: "Oh, als wärst du ein Beziehungsexperte?" Der Hollywoodstar nahm die Spitze in der Talkshow mit Humor. Mit Jennifer Garner (54), der Mutter seiner Kinder, war Ben von 2005 bis 2015 liiert. Die Scheidung wurde 2018 rechtskräftig. Seine Ehe mit Jennifer Lopez (57) hielt von 2022 bis 2024, nachdem das Paar bereits 2004 eine erste Verlobung gelöst hatte.

Ben merkt mittlerweile offenbar ziemlich schnell, wann sein Nachwuchs sich über seine gut gemeinten Tipps amüsiert. In der Talkshow beschrieb er die vertraute Szene so: "Ich gebe Ratschläge und versuche, mit ihnen zu reden und sie zu erziehen, wie man das eben tut. Dann sehe ich, wie sie sich gegenseitig Blicke zuwerfen, und mir wird klar, dass ich in dieser Geschichte die Karikatur bin." Dabei hatte der Filmstar früher geglaubt, einmal ein "cooler Vater" zu werden. Stattdessen muss er heute mit den trockenen Sprüchen seiner Kinder umgehen. Wie scharf der Humor in der Familie ausfallen kann, machte Ben mit einer weiteren Anekdote über Fin deutlich. In einer Buchhandlung entdeckte sein Kind ein Werk mit dem Titel "Es tut mir leid wegen allem". Mit unbewegter Miene sagte Fin laut Bens Schilderung: "Oh, schau mal, Papa, das ist deine Autobiografie."

Trotz ihrer Scheidung pflegen Ben und Jennifer Garner ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Die Ex-Partner stimmen die Betreuung der gemeinsamen Kinder weiterhin miteinander ab. Wie zuverlässig Ben sie im Familienalltag unterstützt, machte Jennifer erst vor wenigen Wochen deutlich: Als sie für Dreharbeiten einen Monat außerhalb von Los Angeles verbringen musste, wohnten die Teenager bei ihrem Vater. Auch Ben findet lobende Worte für die Mutter seiner Kinder. Gegenüber Entertainment Weekly bezeichnete er Jennifer als großartig, sprach von einer sehr guten Freundschaft und betonte seine tiefe Dankbarkeit.

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Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

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ActionPress Fin Affleck und Ben Affleck, Februar 2025

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Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024