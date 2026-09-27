Spotify-Rekorde: Taylor Swift stellt neue Bestmarken auf

Taylor Swift (36) hat ohne große Vorankündigung vier neue Songs veröffentlicht. Mit diesen knackte sie zwei Bestmarken des laufenden Jahres. Die Sängerin kam mit der Veröffentlichung der erweiterten Albumversion von "The Life of a Showgirl: The Encore" auf die meisten Tagesstreams, die eine Künstlerin 2026 bei Spotify verbuchen konnte. Eines der neuen Lieder schrieb ebenfalls Rekordzahlen: Kein anderer Song einer weiblichen Künstlerin wurde in diesem Jahr innerhalb eines einzigen Tages derart häufig abgespielt wie "Patient Zero". Der Streamingdienst bestätigte beide Rekorde.

Die "Encore"-Fassung ergänzt das im vergangenen Jahr erschienene Album "The Life of a Showgirl" um die vier Stücke "Patient Zero", "Cleveland!", "Pink Clouding" und "Babylon". Das nächste Highlight steht aber schon vor der Tür: Am Sonntag, dem 26. September, feiert das Musikvideo zu "Patient Zero" seine Premiere – und zwar bei den MTV Video Music Awards. Für den Clip holte sich die Ehefrau von Travis Kelce (36) prominente Verstärkung vor die Kamera. Shades of Grey-Star Dakota Johnson (36) und "The Batman"-Darsteller Colin Farrell (50) sind zu sehen. Bei der Preisverleihung darf sich Taylor zudem über eine besondere Auszeichnung freuen: Sie wird mit den erstmals vergebenen MTV VMA Artist Director Honors geehrt.

Hinter Taylors neuem Song steckt eine lustige Theorie. Unter den Swifties machte das Gerücht die Runde, dass ausgerechnet Tom Cruise (64) "Patient Zero" inspiriert haben könnte. Als Auslöser galt eine Begegnung der beiden bei einem Spiel der Kansas City Chiefs am 14. September, die im Netz danach eifrig zerlegt wurde. Manche gingen sogar noch weiter und vermuteten eine Verbindung zu Toms Film "Digger", der im Oktober in die Kinos kommen sollte. Belegt war das alles aber nicht: Weder eine Zusammenarbeit noch ein offizieller Zusammenhang mit Tom oder dem Film waren bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

Anzeige