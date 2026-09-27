Anne Hathaway biss für "Verity" in ein Bettkopfteil

Kurz vor dem Kinostart des Psychothrillers "Verity" verrät Anne Hathaway (43) ein besonders kurioses Detail vom Set. Für eine intime Bettszene musste die Schauspielerin vor laufender Kamera kräftig in ein Bettkopfteil beißen. Im gemeinsamen Interview mit E! News sprach sie darüber mit ihren Co-Stars Dakota Johnson (36) und Josh Hartnett (48). Anne verkörpert in der Verfilmung des Colleen-Hoover-Romans die Bestsellerautorin Verity Crawford und ist zugleich als Produzentin an dem Projekt beteiligt. Gerade deshalb war es ihr wichtig, dass auch die markanten Bissspuren aus der Buchvorlage im Film zu sehen sind. "Verity kann zum Beispiel brünett sein, aber bei der Sache mit dem Kopfteil dürfen wir nichts vermasseln", stellte sie gegenüber dem Portal klar. Über den ungewöhnlichen Drehtag scherzte die Schauspielerin: "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben vor laufender Kamera in ein Kopfteil eines Bettes beißen würde, aber das war nur ein ganz normaler Dienstag."

Wie aufwendig die Umsetzung der Szene war, fiel vor allem Josh auf. Am Requisitentisch entdeckte der Schauspieler gleich mehrere Varianten des Bettkopfteils, die jeweils mit unterschiedlichen Bissspuren versehen waren. Selbst hineinbeißen musste er nicht – stattdessen nutzte er die Gelegenheit, seine beiden Kolleginnen ein wenig zu necken. Die beiden "müssen eine ganze Weile dort gesessen haben", um jedes einzelne Requisit vorzubereiten, scherzte er gegenüber E! News. Hintergrund der Szene: Joshs Figur Jeremy Crawford und Dakotas Rolle Lowen Ashleigh haben einen intimen Moment. Lowen versucht dabei, ihre Reaktion zu verbergen, indem sie in das Kopfteil beißt – und möchte dabei bewusst tiefere Spuren hinterlassen als Verity. Dieses Detail wurde aus dem Roman übernommen, während andere Elemente der Vorlage angepasst wurden. Von Lowens Schlafwandeln, das sie seit ihrer Kindheit begleitet, ist laut Dakota im Film dagegen nur ein kurzer Ausschnitt übrig geblieben.

In "Verity" soll Lowen die unvollendete Romanreihe der Bestsellerautorin Verity zu Ende schreiben, die nach einem Autounfall ans Bett gefesselt ist. Im Haus der Familie stößt Lowen jedoch auf düstere Geheimnisse und beginnt eine Affäre mit Veritys Ehemann Jeremy. Anne zufolge fielen die Reaktionen der ersten Testzuschauer positiv aus: Sie hätten den Eindruck gehabt, dass die Verfilmung den Geist der erfolgreichen Buchvorlage eingefangen habe. Auch abseits der düsteren Geschichte scheinen sich die beiden Hauptdarstellerinnen bestens zu verstehen. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit "Extra" verriet Dakota bereits, dass sie Anne am liebsten jeden Tag küssen würde. Die "Verity"-Produzentin zeigte sich von dem spontanen Kompliment ihrer Kollegin sichtlich geschmeichelt. In den deutschen Kinos startet der Thriller am 1. Oktober 2026, international ist der Film einen Tag später zu sehen.

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Getty Images Bei der Moncler Fifth Avenue Flagship-Eröffnung in New York: Anne Hathaway am 10. September 2026

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Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

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Imago Dakota Johnson als Lowen Ashleigh in "Verity", 2026