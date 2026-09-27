Jennifer Lawrence wollte "Die Tribute von Panem" "beerdigen"

Fast wäre Die Tribute von Panem nie auf der großen Leinwand gelandet – zumindest, wenn Jennifer Lawrence (36) etwas zu sagen gehabt hätte. Als die Schauspielerin 2011 erstmals auf Regisseur Gary Ross (69) traf, hatte sie zunächst alles andere als eine Rolle in der geplanten Verfilmung im Sinn. Stattdessen wollte sie ihn davon überzeugen, warum Suzanne Collins (64) Romantrilogie ihrer Meinung nach besser nicht verfilmt werden sollte. Der Grund für ihre ablehnende Haltung war ausgerechnet ihre Begeisterung für die Vorlage. "Ich hatte alle drei Bücher gelesen und geliebt. Als ich hörte, dass sie einen Film daraus machen wollten, dachte ich: 'Na toll. Noch ein großartiges Buch, das von einem Filmfranchise ruiniert wird.' Ich war so sehr dagegen", erinnerte sich die Darstellerin in einem Interview, das jetzt erneut die Runde macht. Statt sich über eine mögliche Hauptrolle zu freuen, fürchtete sie, ein großes Hollywoodprojekt könnte die Geschichte zerstören, wie Moviepilot berichtet.

Jennifer Lawrence ging entsprechend vorbereitet in das Treffen mit dem Regisseur. Mit einer ganzen Liste an Kritikpunkten im Gepäck wollte sie Gary Ross nach eigener Aussage zunächst deutlich machen, warum sie nichts von einer Verfilmung hielt. Doch das Gespräch entwickelte sich schließlich ganz anders als erwartet. "In meinem Kopf ging ich nur zu dem ersten Treffen mit dem Regisseur, um mit ihm zu schimpfen", schilderte sie. Weiter erzählte die Schauspielerin: "Doch in allen Punkten, die ich vorbereitet hatte – bei all den wichtigen Dingen, warum eine Filmumsetzung des Buches nicht funktionieren würde – stimmte er mir zu. Er war Fan der Bücher; das waren wir alle ... [Die Tribute von Panem] wurde von Fans gemacht." Gary konnte ihre Zweifel damit ausräumen. Jennifer sagte für die Rolle der Katniss Everdeen zu – "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" machte sie anschließend zum internationalen Star.

Heute blickt Jennifer Lawrence deutlich positiver auf die vier Filme der Reihe zurück und kann sich sogar vorstellen, bei einer passenden Gelegenheit noch einmal in das Franchise zurückzukehren. Hinter den Kulissen verliefen die Dreharbeiten allerdings nicht immer problemlos: Vor einer Tanzszene mit Philip Seymour Hoffman (†46) in "Die Tribute von Panem - Catching Fire" griff Jennifer versehentlich zu einer Schlaftablette. Die Folge: Sie halluzinierte, vergaß Details und konnte sich kaum konzentrieren. Die Filmwelt rund um Panem wird inzwischen ohne sie weitererzählt. 2023 kam mit "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" das erste Prequel in die Kinos. Am 19. November 2026 soll "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" folgen – ebenfalls ohne die einstige Katniss-Darstellerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026