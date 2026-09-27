Fotos: Bestätigt Ceddo hier seine Liebe zu Angelina Frerk?

Angelina Frerk (23) und Ceddo geben erneut Anlass zum Spekulieren: Auf Instagram veröffentlichte der Influencer nun einen Karussell-Post, in dem er sich erstmals ganz offen mit Angelina zeigt. Auf den Fotos und Videos schmiegt er sich eng an die Influencerin – beide wirken sehr vertraut. In einer der Aufnahmen deutet er sogar an, ihr am Ohr zu knabbern. Als Bildunterschrift wählte Ceddo lediglich ein knappes "+1" – in Kombination mit den Turtelbildern könnte der Post ein deutlicher Hinweis auf eine Beziehung sein. Ob er mit dem Beitrag tatsächlich ihre Liebe öffentlich machen wollte, ließ er allerdings offen. Eine klare Erklärung zu ihrem Beziehungsstatus gibt es von den Social-Media-Stars bislang nämlich nicht.

In der Kommentarspalte sorgen die innigen Schnappschüsse für jede Menge Wirbel. Dort häufen sich zahlreiche Glückwünsche und begeisterte Reaktionen der Community, die die beiden offenbar längst als Paar sieht. Auch prominente Weggefährten meldeten sich zu Wort: Laura Abla, Dagi Bee (32) und SelfieSandra (27) hinterließen unter dem Beitrag Herzen und Smileys. Besonders deutlich wurde Roland Trettl (55). Der Moderator schrieb unter dem Post schlicht: "Ein schönes Paar" und bringt die Fans damit erst recht zum Spekulieren. Neben den vielen Kommentaren hat der Karusell-Post in wenigen Stunden bereits über 100.000 Likes gesammelt.

Schon vor über vier Wochen hatten die beiden für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Damals veröffentlichten sie auffällig vergleichbare Kuschelfotos, ohne sich dabei allerdings gemeinsam eindeutig zu zeigen. Angelina lag auf einem Selfie in den Armen eines Mannes, dessen lockige Haare und markantes Nackentattoo die Community sofort Ceddo zuordnete. Nahezu zeitgleich postete der Influencer ein inniges Foto mit einer Frau, deren auffällige Nägel Angelinas Maniküre stark ähnelten. Zudem sah die Kulisse auf beiden Aufnahmen nahezu identisch aus. Zu einer möglichen Romanze äußerten sich die beiden auch damals nicht.

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Instagram / derceddo Angelina Frerk und Ceddo, September 2026

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Instagram / derceddo Ceddo und Angelina Frerk, Social-Media-Stars

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Instagram / angelinafrerk Angelina Frerk mit einem unbekannten Mann, August 2026