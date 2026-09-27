Konny und Manu Reimann verschieben ihre Live-Tour auf 2027

Konny Reimann (71) und seine Frau Manu (58) müssen ihre für Oktober 2026 geplante Live-Tour jetzt überraschend absagen. Stattdessen soll das Auswandererpaar erst 2027 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Betroffen sind die Auftritte der "Sabbelstunde mit Manu & Konny" in insgesamt 15 deutschen Städten. Der Grund für die kurzfristige Planänderung ist vor allem der große Umzug von Hawaii nach Barbados: Zahlreiche Aufgaben und unerwartete Komplikationen nehmen die beiden derzeit so stark in Anspruch, dass die Vorbereitungen für die Tour nicht wie geplant möglich sind. In einer Instagram-Story wandte sich Konny direkt an seine Fans: "Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis."

In derselben Videobotschaft erklärte der Realitystar, wie es zu dem Terminchaos kam: "Als wir unsere Tour geplant haben, haben wir nicht festgestellt, dass im Moment bei uns alles zusammenkommt", erklärte er laut Focus. "Wir haben so viel zu tun, so viele Sachen, die wir erledigen müssen." Für Fans, die bereits Karten gekauft haben, gibt es immerhin eine gute Nachricht: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und können bei den nachgeholten Terminen eingelöst werden. Wann genau die Ersatztermine im kommenden Jahr stattfinden sollen, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Hinter der Tourverschiebung steckt ein großer privater Neustart: Nach elf Jahren auf O'ahu und insgesamt mehr als 20 Jahren in den USA verlegen Konny und Manu ihren Lebensmittelpunkt auf die Karibikinsel Barbados. Dort soll ihr nächstes Großprojekt entstehen: Mit "Konny Island IV" planen die Eheleute bereits ihren vierten eigenen Rückzugsort. Bis es auf Barbados richtig losgehen kann, steht allerdings erst einmal ein gewaltiger Kraftakt an. Mehrere Tonnen Werkzeug aus Konnys Werkstatt sowie Manus über Jahre angesammelte Besitztümer müssen von Hawaii in die Karibik gebracht werden. Begleitet wird das Paar dabei von Kameras: Ob der Umzug gelingt, könnte bald bei "Willkommen bei den Reimanns" auf Joyn zu sehen sein.

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Adolph, Christopher / ActionPress Konny & Manuela Reimann

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Imago Konny Reimann und Manuela Reimann beim 50. Geburtstag der Kneipe Zur Ritze auf der Reeperbahn in Hamburg

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Adolph, Christopher / ActionPress Die Familie Reimann: Konny, Manuela, Jason und Janina