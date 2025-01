Mabel spricht offen über Schattenseiten in der Musikbranche

Die britische Sängerin Mabel hat in einem emotionalen Interview offenbart, wie sehr sie in der Musikbranche gelitten hat. Seit ihrem Durchbruch 2017 mit dem Song "Finders Keepers" kämpfte sie immer wieder mit den Herausforderungen in der Industrie. "Ich brauchte viel Therapie und Medikamente", gab Mabel zu. Obwohl sie ihre Arbeit liebe, wisse sie nicht, wie lange sie dem Druck noch standhalten könne, berichtet The Sun. Häufig sei sie in der Branche als "schwierig" abgestempelt worden, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Besonderen Frust habe Mabel über die Art und Weise geäußert, wie junge Künstlerinnen in der Industrie behandelt werden: Es fehle an Unterstützung, während sie permanent Kritik ausgesetzt seien. Die Tochter der Sängerin Neneh Cherry erklärte, dass es oft bestehende Muster gebe, die von anderen weiblichen Stars vorgegeben würden: "Man wird in Schablonen gepresst und später dafür beschuldigt, generisch zu sein." Zudem würde es dann keine Verantwortlichen geben, die einem helfen, da wieder herauszukommen. "Ich denke, das Hauptproblem ist, dass unsere Stimmen nicht gehört werden", so Mabel weiter. Abseits des Rampenlichts scheint sie aber ihr Glück gefunden zu haben. Seit November ist sie mit Preye Crooks verlobt, der ihr Stabilität und liebevollen Rückhalt bietet, wie sie im Podcast "Miss Me" erzählte.

Mabel hat in der Vergangenheit eine Reihe enttäuschender Beziehungen erlebt, deshalb sei sie gegenüber Preye zunächst sehr skeptisch gewesen. Sie erzählt offen, dass sie es gewohnt war, Männern nachzujagen, die sich später als nicht ehrlich herausstellten. Doch Preyes fürsorgliche und ruhige Art überzeugte sie schließlich. Nun plant das Paar eine große Hochzeit. Diese könnte sogar an einem besonderen Ort wie der St. Paul’s Cathedral stattfinden – dank der Verbindungen seines Vaters, des ehemaligen Fußballspielers Garth Crooks. Diese Wendung in ihrem Leben bezeichnet Mabel als eine willkommene Abwechslung zu den Turbulenzen der Branche.

Getty Images Mabel bei den MTV EMAs 2019 in Seville

Getty Images Mabel und ihr Freund Preye Crooks, April 2024

