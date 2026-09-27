Verlobung mit Camille? Rob Gronkowski windet sich heraus

Seit knapp 13 Jahren gehen Rob Gronkowski und Camille Kostek gemeinsam durchs Leben, geheiratet haben sie bislang jedoch nicht. In der Sendung "Today With Jenna and Sheinelle" kam der ehemalige NFL-Star nun auf das Thema Hochzeit zu sprechen: Gastmoderator Justin Sylvester wollte von ihm wissen, ob er bereits nach einem passenden Ring für seine Partnerin Ausschau halte. Rob zeigte sich dabei wenig gesprächig. "Oh, du kannst mich doch nicht so in die Enge treiben", entgegnete er scherzhaft und ließ die Frage nach einer möglichen Verlobung unbeantwortet – obwohl er Hochzeiten an sich offenbar nicht abgeneigt zu sein scheint. Schließlich schwärmte er doch unlängst von der Hochzeitsfeier von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36). Komplett ausgeschlossen scheint eine Verlobung allerdings nicht: Als Justin die Schmuckkette Jared ins Gespräch brachte, deutete der Footballer an, dass er im Fall einer Verlobung vermutlich eher ein Spezialgeschäft aufsuchen würde. Wann oder ob Camille tatsächlich einen Verlobungsring von ihm bekommt, ließ er offen.

Mit einer einzigen Frage gab sich Justin allerdings nicht zufrieden und versuchte gleich mehrfach, Rob eine konkretere Antwort zu entlocken. "Ihr seid seit 13 Jahren zusammen. Warst du schon bei Jared?", fragte er und wollte anschließend wissen: "Suchst du nach einem Ring?" Rob blieb ausweichend, ließ sich aber immerhin zu einer kleinen Andeutung hinreißen: "Nicht Jared, aber das ist eine gute Wahl. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen, aber falls es passieren sollte, wäre es ein Spezialgeschäft." Camille hatte ihre Haltung zum Thema Verlobung bereits 2022 gegenüber Us Weekly deutlich gemacht. Damals schwärmte das Model: "Wenn er auf ein Knie gehen würde, wäre ich begeistert. Er ist mein bester Freund. Ich würde den Rest meines Lebens mit ihm verbringen." Einen konkreten Zeitpunkt für eine Hochzeit erwartete sie allerdings nicht: "Wenn die Zeit reif ist, wird es passieren", betonte sie.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2013 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung der New England Patriots. Rob spielte für das Team als Tight End, während Camille dort als Cheerleaderin aktiv war. Noch im selben Jahr entwickelte sich zwischen ihnen eine Beziehung, die sie zunächst wegen der damaligen Teamregeln geheim hielten. 2015 bestätigte Camille schließlich öffentlich, dass sie und Rob ein Paar sind. Im Gespräch mit Us Weekly bezeichnete sie ihn als ihren "Partner" und erklärte, dass sie beide gesegnet seien, jeden Tag nebeneinander aufzuwachen. Dass ihr Leben anders verlaufen ist, als sie es sich einst ausgemalt hatte, thematisierte Camille im Mai gegenüber People. "Als ich 21 war, dachte ich definitiv, dass ich inzwischen verheiratet wäre und Kinder hätte, und manchmal blicke ich zurück und verurteile mich selbst – oder sogar jetzt noch", gab sie zu. Ein Gespräch mit Robs Mutter am Muttertag habe diese Gedanken wieder geweckt: Als diese erzählte, sie habe ihr erstes Kind mit 22 bekommen, habe Camille gedacht: "Oh mein Gott. Ich bin so spät dran." Robs Mutter erinnerte sie daran, dass jeder seinen eigenen Weg gehe. Ihr Fazit: "Was für mich bestimmt ist, wird niemals an mir vorbeigehen."

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Getty Images Rob Gronkowski und Camille Kostek bei der Sports Illustrated Swimsuit Launch-Party 2026 im Hard Rock Hotel Times Square, New York

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Getty Images Rob Gronkowski, ehemaliger NFL-Star

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Getty Images Rob Gronkowski bei einem Footballspiel 2022