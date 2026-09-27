Miley Cyrus darf Dolly Partons VMAs-Tribut nicht begleiten

Bei den MTV Video Music Awards wird am 27. September nun an Dolly Parton (†80) erinnert – allerdings ohne Miley Cyrus (33). Die Sängerin, die der verstorbenen Countrylegende als Patentochter besonders nahestand, wurde für die geplante Ehrung offenbar gar nicht erst angefragt. Laut Quellen des Klatschkolumnisten Rob Shuter gab es dafür gleich mehrere Gründe, wie er in seinem Substack "Naughty But Nice" berichtet. Einerseits wollten die Verantwortlichen Mileys frische Trauer offenbar nicht in einen großen TV-Moment verwandeln. Andererseits sollen sie befürchtet haben, dass ihre persönliche Verbindung zu Dolly den Fokus zu sehr von der eigentlichen Ehrung ablenken könnte. Stattdessen übernimmt Kacey Musgraves (38) den musikalischen Part des Tributs.

Einer von Rob Shuters Kontakten betonte laut CheatSheet, wie eng die Beziehung zwischen Miley und Dolly gewesen sei: "Dolly war für Miley nicht nur eine Ikone – sie war Familie." Genau deshalb sollen die Verantwortlichen gezögert haben, Miley so kurz nach dem Verlust darum zu bitten, ihre Trauer vor einem Millionenpublikum zu zeigen. Ein weiterer Insider verwies auf ihre starke Bühnenpräsenz: "Sobald sie diese Bühne betritt, wird das Tribut zum Miley-Moment. Die Produzenten wollten den Fokus ganz klar auf Dolly halten." Kacey könne dagegen einen emotionalen Auftritt liefern, ohne die Ehrung selbst zu überschatten. Ihre Auswahl könnte zudem einen weiteren Grund haben: Als Countrystar soll sie Zuschauer ansprechen, die die ansonsten stärker auf Pop und Hip-Hop ausgerichteten VMAs weniger verfolgen.

Dolly Parton starb am 25. August dieses Jahres im Alter von 80 Jahren in Nashville. Nur einen Tag nach der Todesnachricht hatte sich Miley auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft von ihrer Patentante verabschiedet: "Unsere heiligsten Momente waren privat, und sie werden dort bleiben – hinter der Bühne, unter dem Glamour und zwischen unseren Herzen", schrieb die Sängerin. Nun wird bei den VMAs also ohne Miley an die verstorbene Countrylegende erinnert. In den USA ist die Preisverleihung am 27. September 2026 über Paramount+ Premium zu sehen. International sollen die VMAs und das Tribut am folgenden Tag bei Paramount+ und MTV verfügbar sein.

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

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Imago Dolly Parton und Miley Cyrus in Hannah Monatana

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus, Sängerinnen