Liebevolle Geste: John Legend zahlt 50 Studenten die Miete

John Legend (47) übernimmt im Oktober zum sogenannten Rent Day die komplette Monatsmiete von jungen Menschen. Die Studierenden wohnen außerhalb des Campus und brauchen dringend Unterstützung. Wie Page Six berichtet, hat sich der Musiker für die Aktion mit der Mietzahlungsplattform Bilt und der Organisation Scholarship America zusammengetan. Profitieren sollen Studierende von vier Hochschulen, die der Familienvater persönlich ausgewählt hat: das Morehouse College, die Central State University, die Wilberforce University und die University of Pennsylvania. An Letzterer studierte John selbst. Hinter der Initiative steckt ein neues Rent Assistance Program. Es richtet sich gezielt an junge Menschen, deren finanzielle Lage so angespannt ist, dass ihnen sogar eine Zwangsräumung droht.

John weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, Studium, Nebenjobs und Mietzahlungen gleichzeitig stemmen zu müssen: "Ich habe hart gearbeitet und ich tat das, damit ich meine Miete bezahlen konnte. Deshalb weiß ich, wie es sich anfühlt, in der Lage zu sein, in der man selbst herausfinden muss, wie man es schafft." Nach seinem ersten Jahr wohnte der US-Popsänger drei Jahre lang außerhalb des Hochschulgeländes. "In meinem ersten Jahr habe ich auf dem Campus gewohnt, und die restlichen drei Jahre lebte ich außerhalb des Campus. Also zahlte ich meine eigene Miete, hatte einen Werkstudentenjob und eine Stelle in einer Kirche", erinnerte er sich im Gespräch mit dem Portal und betonte sein Mitgefühl: "Ich bin mir sicher, dass es vielen jungen Menschen, die gerade studieren, genauso geht."

Zur akuten Notlage der Betroffenen ergänzte der "All of Me"-Interpret: "Viele dieser Studierenden sind von Zwangsräumung bedroht und brauchen unsere Hilfe. Gemeinsam mit Bilt werden wir helfen, die Kosten für Unterkünfte außerhalb des Campus zu decken." Das Thema Bildung liegt dem 13-fachen Grammy-Gewinner ohnehin am Herzen. Er erzählte: "Ich weiß, was es für mich bedeutet hat, studieren und eine großartige Ausbildung erhalten zu können. Das hat mir den Weg für mein Leben geebnet." Zeitlich fällt die Aktion mit einem musikalischen Meilenstein zusammen: Am 23. Oktober erscheint Johns elftes Studioalbum "Muse", das er gemeinsam mit Pharrell Williams (53) geschrieben hat.

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Instagram / johnlegend John Legend, Sänger

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Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern, Juli 2026

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Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025