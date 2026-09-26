Ganz privat: Lady Gaga schützt Baby Rose vor dem Rampenlicht

Lady Gaga (40) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie Page Six unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, befindet sich die Sängerin gemeinsam mit ihrem Verlobten Michael Polansky und Baby Rose derzeit in einer Art abgeschirmter Familienblase. "Gaga und Michael genießen ihre kleine Familienblase wirklich sehr", zitiert das Portal eine namentlich nicht näher genannte Quelle. Den Insidern zufolge wolle die Sängerin ihrer Tochter trotz ihrer weltweiten Berühmtheit eine möglichst normale Kindheit ermöglichen – weit weg von Kameras und öffentlichem Interesse. Den Insidern zufolge habe die Oscar-Preisträgerin "ihre Privatsphäre schon immer sehr geschätzt, aber jetzt, da sie Mutter ist, hat das eine ganz neue Dimension angenommen". Deshalb halte sie ihren privaten Kreis bewusst klein und achte genau darauf, welche Menschen Rose nahekommen und Einblicke in das neue Familienleben erhalten dürfen.

Fotos, die Page Six veröffentlichte, zeigen die Sängerin und Michael nun erstmals bei einem gemeinsamen Ausflug mit ihrem Neugeborenen. Lady Gaga trägt Rose dabei eng an ihrer Brust. Eine Quelle beschreibt die Musikerin seit der Geburt als besonders beschützend. "Gaga war schon immer eine so starke, kraftvolle Frau, aber Mutter zu werden, hat diese unglaublich sanfte, emotionale Seite an ihr zum Vorschein gebracht", sagte der Insider und ergänzte: "Sie genießt jeden Moment davon, und die Menschen, die ihr am nächsten stehen, können sehen, wie viel ihr dieses neue Kapitel bedeutet."

Nach früheren Insiderangaben von Page Six soll Lady Gagas Weg zur Mutterschaft lang und emotional gewesen sein. Dabei habe es für sie zahlreiche Höhen und Tiefen gegeben. Ihr Baby sei schließlich per Leihmutter zur Welt gekommen. Die Künstlerin sei eng in den gesamten Leihmutterschaftsprozess eingebunden gewesen: Sie habe Termine wahrgenommen, Gespräche geführt und organisatorische Schritte begleitet. Gleichzeitig habe sie großen Wert darauf gelegt, zu der Frau, die das Kind ausgetragen haben soll, eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen. Weder Lady Gaga noch ihr Umfeld haben diese Angaben jedoch bislang bestätigt. Auch dazu, ob das Baby tatsächlich von einer Leihmutter ausgetragen wurde, hat sich die Musikerin bisher nicht geäußert. Auch hierin zeigt sich, wie wichtig der Sängerin ihre Privatsphäre ist. Einem Insider zufolge genieße sie ihre Mutterschaft nun in vollen Zügen – fernab der Öffentlichkeit: "Sie liebt die ruhigen Momente zu Hause und einfach die Zeit, die sie mit ihrer Tochter verbringen kann." In den nächsten Monaten scheint Lady Gaga sich demnach voll und ganz ihrer Familie widmen zu wollen.

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Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky in Venedig, September 2024

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