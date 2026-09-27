William drängt König Charles zu harter Linie gegen Harry

Im Hause Windsor sorgt der Umgang mit Prinz Harry (42) offenbar weiterhin für rege Diskussionen. Prinz William (44) soll seinen Vater König Charles III. (77) derzeit massiv dazu drängen, bei seinem jüngeren Bruder keine Ausnahmen von den geltenden Palastregeln zuzulassen – auch nicht nach dessen spontaner Rückkehr nach Großbritannien. Ein Insider berichtet gegenüber Closer, dass sich der Prinz von Wales immer wieder in die internen Gespräche einschalte. "Die Berater des Königs haben enormen Einfluss auf ihn, ganz zu schweigen davon, dass William ihm ununterbrochen in den Ohren liegt und sagt, er müsse bei Harry härter durchgreifen", heißt es in dem Bericht.

Für Unmut soll zuletzt auch die Art der Rückkehr gesorgt haben: Charles sei verärgert gewesen, weil Harry seinen Aufenthalt nur äußerst kurzfristig angekündigt habe. Die Mitarbeiter im Palast seien dadurch laut dem Insider unvorbereitet gewesen. Der Monarch selbst soll zwar ebenfalls klare Grenzen ziehen wollen, gleichzeitig aber an einer persönlichen Annäherung interessiert sein. Demnach wünscht er sich mehr Zeit mit seinem Sohn und den Enkelkindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Der Buckingham Palace äußerte sich zu den Behauptungen über Williams Einfluss bislang nicht.

Der Palast stellte inzwischen allerdings formell klar, dass Harry und Herzogin Meghan (45) weiterhin keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie sind. Sie würden ähnlich wie Privatpersonen mit kommerziellen und wohltätigen Interessen behandelt – ihre Rückkehr nach Großbritannien stelle ihre früheren royalen Funktionen also nicht wieder her. Harry sei zudem darauf hingewiesen worden, dass sämtliche bestehenden Protokolle unverändert gelten. Trotz des strengeren Kurses wolle der König seinen Sohn nicht erneut aus dem Land drängen. "Um es klarzustellen: Charles will Harry nicht hinausdrängen, ganz im Gegenteil. Er möchte ihn und seine Kinder tatsächlich um sich haben", betont die Quelle.

Das Verhältnis der beiden Brüder gilt derweil nach wie vor als zerrüttet. Eine nennenswerte Versöhnung soll es auch seit der Rückkehr der Sussexes nicht gegeben haben. William wolle laut Closer zunächst verlorenes Vertrauen wieder aufbauen, bevor überhaupt eine engere Beziehung denkbar sei. Auf Seiten des Königs gab es hingegen bereits eine Annäherung: Anfang Juli besuchten Harry und Meghan ihn gemeinsam mit Archie und Lilibet in seiner Privatresidenz Highgrove. Für Charles war es das erste persönliche Wiedersehen mit seinen Enkelkindern seit 2022.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles