David Beckhams Lieblingsessen kostet gerade mal sechs Euro

Weltruhm, Millionen auf dem Konto und sogar die Ritterwürde – doch wenn es ums Essen geht, bleibt David Beckham (51) seinen Wurzeln treu. Der ehemalige Fußballstar kehrte jetzt erneut bei Tony's Pie and Mash in Waltham Abbey in Essex ein, wie der Mirror berichtet. Das traditionelle Lokal unweit von London gehört seit Jahren zu seinen regelmäßigen Anlaufstellen. Diesmal wurde er bei dem entspannten Familienausflug von seiner Mutter Sandra Beckham begleitet. Gemeinsam genossen die beiden Davids heiß geliebtes Pie and Mash, bevor Mutter und Sohn vor dem ersten Bissen noch für ein Foto in die Kamera lächelten. Für einen Multimillionär besonders erstaunlich ist dabei der Preis: Eine Portion des britischen Traditionsgerichts aus Pastete und Kartoffelbrei kostet in seinem Lieblingslokal gerade einmal sechs Euro. Mit einem exklusiven Sternerestaurant hat das nun wirklich wenig zu tun.

Der Klassiker aus dem Londoner East End kommt normalerweise mit Kartoffelbrei und einer grünen Petersiliensoße auf den Teller. Nach Geschmack lassen sich zusätzlich Essig und Pfeffer darübergeben. Dass David ausgerechnet dieses einfache Gericht so gerne isst, dürfte auch mit seiner Herkunft zusammenhängen: Tony's Pie and Mash befindet sich nur unweit von Chingford entfernt, wo der gebürtige Ostlondoner aufgewachsen ist. In dem familiengeführten Lokal ist David bereits seit Jahren Stammgast. Schon 2021 organisierte seine Mutter Sandra dort ein besonderes Geburtstagsessen für ihren Sohn. Auch 2025 besuchten die beiden den Laden erneut – unmittelbar nachdem seine Ehrung in den King's Birthday Honours bekannt geworden war. Wie sehr der 51-Jährige Pie and Mash schätzt, bewies er außerdem bereits 2011: Während seines Trainings bei Tottenham Hotspur ließ er damals das Gericht für die gesamte Mannschaft liefern.

Seine Vorliebe scheint David inzwischen an die nächste Generation weitergegeben zu haben. Auch seine Söhne Romeo Beckham (24) und Cruz Beckham (21) wurden bereits in dem Lokal in Waltham Abbey gesehen, wo sie sich Pie and Mash bestellten. Gegenüber dem Mirror plauderte Ladenbesitzer Tony Lane über die prominente Kundschaft: "Er hat auch seine Familie mit hierhergebracht. Victoria isst es nicht. Ich glaube nicht, dass sie ein Pie-and-Mash-Mädchen ist, aber seine Jungs scheinen es zu lieben." Der Besitzer verriet dem Blatt zudem eine weitere sehr traditionelle kulinarische Vorliebe des ehemaligen Profikickers: "David liebt auch Aal in Aspik – aber die geschmorte Variante mag er nicht." Pie and Mash ist für den Sportler damit offenbar längst mehr als ein preiswertes Mittagessen: Das Gericht verbindet ihn mit seiner Kindheit, seiner Mutter und mittlerweile auch mit seinen eigenen Kindern.

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Instagram / davidbeckham David Beckham, Juli 2026

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Imago David Beckham, seine Mutter Sandra Beckham und Mary Berry beim Wimbledon in London, Juli 2026

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Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham