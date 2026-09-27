So liebevoll feiert Michelle Hunziker ihren Partner Giulio

Bei Michelle Hunziker (49) hängt der Himmel derzeit offenbar voller Geigen – und das darf inzwischen auch die ganze Welt mitbekommen. Zum 42. Geburtstag ihres Partners Giulio Berruti griff die Moderatorin in ihrer Instagram-Story tief in die Romantikkiste und teilte einen besonders innigen Paarschnappschuss. Auf dem Bild hält Giulio seine Freundin fest umschlungen, während sie sich strahlend an ihn schmiegt. Dazu schrieb Michelle schlicht, aber deutlich: "Auguri amore mio", was übersetzt "Alles Gute, mein Schatz" bedeutet. Das Ganze garnierte sie mit einem roten Herz. Der persönliche Gruß ist ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit für das Paar. Denn lange Zeit hielten die Schweizerin und der italienische Schauspieler und Zahnarzt ihre Romanze weitgehend unter Verschluss. Erst nach und nach gewährten die beiden Einblicke in ihre Zweisamkeit. Inzwischen verstecken sie ihre Gefühle nicht mehr und lassen ihre Follower regelmäßig an ausgewählten gemeinsamen Momenten teilhaben.

Michelle und Giulio sollen sich im Dezember 2025 kennengelernt haben. Über die genauen Umstände kursieren allerdings unterschiedliche Versionen. Während einige italienische Medien von einem zufälligen Aufeinandertreffen in der Schweiz berichteten, hieß es an anderer Stelle, die beiden hätten sich bereits flüchtig gekannt und seien sich später in Rom wieder begegnet. Ab April 2026 tauchten erste gemeinsame Aufnahmen des Paares auf. Michelle sprach anschließend auch über ihre Gefühle und erklärte, dass sie sich bei Giulio sicher fühle. Zudem habe er die Mauern eingerissen, die sie in den vergangenen Jahren um sich aufgebaut hatte. Im Juni 2026 machte sie die Beziehung dann mit einem Kussfoto endgültig offiziell. Nach einem gemeinsamen Sommerurlaub folgte im August der nächste öffentliche Liebesbeweis. Erstmals teilte Michelle ein festes Paarfoto mit Giulio in ihrem Instagram-Feed und präsentierte ihr neues Glück damit dauerhaft auf ihrem Profil.

Mittlerweile ist Giulio offenbar auch fest in Michelles Familienleben eingebunden: Erst vor wenigen Wochen reiste er gemeinsam mit seiner Partnerin, ihren drei Töchtern und ihrem dreijährigen Enkelsohn nach Alta Badia in den Dolomiten. Für die Moderatorin ist die Bergregion ein ganz besonderer Ort: Bereits seit elf Jahren verbringt sie dort regelmäßig Zeit mit ihrer Familie. Bei dem jüngsten Aufenthalt war nun auch Giulio mit von der Partie. Das Paar zeigte sich während des Urlaubs sehr vertraut. Sie schlenderten zusammen mit der Familie durch den Ort, kuschelten auf einer Wiese und tauschten zärtliche Küsse aus. Von Heimlichtuerei ist somit längst keine Spur mehr. Die Zeiten, in denen die beiden ihre Beziehung wie ein Staatsgeheimnis hüteten, scheinen endgültig vorbei zu sein – das beweist nun auch Michelles romantischer Liebesgruß zu Giulios Geburtstag.

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Freund Giulio Berruti, 2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026