"Implantat zeichnet sich ab": Pinar Sevim im Krankenhaus

Besorgniserregende Nachrichten von Pinar Sevim: Der Realitystar hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet. In ihrer Instagram-Story vom Sonntag zeigt sie sich bei einer Behandlung durch eine Krankenschwester. Offenbar wird Pinar dabei Blut abgenommen. Der Grund für den Klinikbesuch sind akute Beschwerden an ihrer rechten Brust. Für die anstehenden Tests versuchen die Mitarbeiter des Krankenhauses offenbar, Pinar an beiden Armen Blut abzunehmen. "Erst rechter Arm, dann linker Arm. Jetzt heißt es erstmal warten. Ultraschall wäre mir definitiv lieber gewesen", merkt Pinar an.

Wenig später teilt Pinar erste Befunde, die jedoch noch keine Klarheit über die Ursache ihrer Beschwerden bringen. "Krankenhausupdate. Ein paar Werte auffällig, Leberwerte inklusive. Was genau los ist? Keine Ahnung", fasst Pinar den aktuellen Stand für ihre Follower zusammen. Sie erklärt den Grund für ihren Krankenhausbesuch: "Die rechte Brust ist seitlich deutlich geschwollen und das Implantat zeichnet sich dort sichtbar ab... Verhärtet und schmerzt." Fürs Erste soll Pinar Schmerzmittel einnehmen. "Was los ist? Keine Ahnung. Dafür dreimal täglich Ibuprofen bis Montag. Ob das jetzt die Lösung ist... Wir werden sehen", kommentiert sie den Plan der Ärzte.

Was ihren Körper betrifft, zeigte sich Pinar auch nach einer jüngsten Beauty-OP offen. Im Frühjahr 2026 meldete sie sich nach einem Eingriff bei ihren Fans und gab einen schonungslos ehrlichen Einblick. Mit geschwollenen Augen, brüchiger Stimme und Silikonröhrchen in der Nase klagte sie: "Nur mal kurz ein schnelles Update... Also, Stand der Dinge ist, mir geht es nicht so gut. Ich habe echt Todesschmerzen." Als wäre das nicht genug, fiel ihr kurz nach der OP auch noch das Handy auf die frisch operierte Nase. Einem größeren Publikum wurde Pinar unter anderem durch ihre Teilnahme an Promi Big Brother im vergangenen Jahr 2025 bekannt. Zur gleichen Zeit war sie auch Kandidatin der ersten Staffel von Der Promihof.

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Instagram / pinars.welt Pinar Sevim, Reality-TV-Star

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Instagram / pinars.welt Pinar Sevim zeigt sich auf Instagram mit Nasenschiene, März 2026