Von wegen Trennung: Sydney Sweeney teilt Kusspic mit Scooter

Sydney Sweeney (29) lässt Bilder sprechen: Inmitten hartnäckiger Gerüchte über ein Beziehungsaus mit Scooter Braun (45) teilt die Schauspielerin eine sommerliche Fotoreihe auf Instagram – und mittendrin einen innigen Kuss mit dem Unternehmer. Die Aufnahmen sind ein Rückblick auf die vergangenen Monate: Zu sehen sind unter anderem Eindrücke vom Campen, Tauchen und Wakeboarden, dazu Schnappschüsse von den Filmfestspielen in Venedig. Ihren Post versieht die 29-Jährige lediglich mit den Worten: "Ein letzter Sommer-Dump."

Zu den Spekulationen um eine mögliche Trennung oder zur Kritik an ihrer Partnerschaft äußert sich Sydney dabei mit keinem Wort. Der öffentlich geteilte Pärchenmoment macht allerdings deutlich, dass Scooter nach wie vor ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Schon kurz zuvor hatte der Musikmanager seine Gefühle nicht für sich behalten. Zu Sydneys 29. Geburtstag veröffentlichte er eine Reihe romantischer Aufnahmen, auf denen die beiden miteinander tanzen und sich küssen. In seiner Liebeserklärung nannte er sie "die Frau, die die Ausnahme von jeder Regel ist" und schwärmte, sie habe ihm gezeigt, wie eine "echte Partnerschaft" aussehen könne.

Befeuert wurden die Trennungsspekulationen zuvor durch einen angeblichen Karriereratschlag, über den The Blast berichtete. Demnach soll Hollywoodagent Ari Emanuel der Euphoria-Bekanntheit während ihrer Suche nach einer neuen Agentur nahegelegt haben, sich lieber von Scooter zu trennen. Anonyme Quellen behaupteten damals, die Liaison könne verhindern, dass Sydney in der Branche als seriöse Darstellerin und Geschäftsfrau wahrgenommen werde. Vertreter von Ari wiesen sowohl das angebliche Gespräch als auch die behauptete Forderung entschieden zurück.

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney knutschen auf Mallorca, 2026

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Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney im Neuseelandurlaub im Juli 2026

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