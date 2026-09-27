Nach Babypause: Schwedens Prinzessin Sofia kehrt zurück

Prinzessin Sofia (41) wagt den Schritt zurück ins Rampenlicht: Nach einer langen Babypause steht für die schwedische Prinzessin nun das offizielle Comeback an. Bei der bevorstehenden jährlichen Eröffnung des Reichstags wird sie wieder gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie auftreten. Damit dürfte sie bei dem bedeutenden Termin auch wieder an der Seite ihres Ehemanns Prinz Carl Philip (47) zu sehen sein. Ihre Rückkehr fällt umso mehr auf, weil die 41-Jährige im vergangenen Jahr kaum öffentliche Verpflichtungen wahrgenommen hatte.

Nach der Geburt ihrer Tochter Prinzessin Ines zog sich Sofia weitgehend aus dem royalen Alltag zurück. Auch bei der Reichstagseröffnung 2025 hatte sie gefehlt – Carl Philip erschien damals ohne seine Frau. Nun kehrt sie ausgerechnet zu jenem Anlass zurück, den sie im Vorjahr ausgelassen hatte. Wie zurückhaltend Sofia im vergangenen Jahr auftrat, zeigt ein Blick auf ihre Bilanz: Im gesamten Jahr 2025 kam sie lediglich auf 19 öffentliche Arbeitstage. Im Jahr davor waren es noch 50 gewesen.

Neben der Reichstagseröffnung ließ sie auch weitere große Termine im royalen Kalender aus. So fehlte sie bei den Feierlichkeiten zum 48. Geburtstag von Prinzessin Victoria (49) auf Schloss Solliden und ebenso beim Nobelfest im Dezember. Der Hof nannte dafür einen klaren Grund. "Prinzessin Sofia hat bekanntlich ein kleines Baby, und deshalb nimmt sie in diesem Jahr nicht in gleichem Umfang an offiziellen Terminen teil", erklärte Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Dam.

Carl Philip vertrat das Paar bei diesen Anlässen allein, während seine Frau sich um den Nachwuchs kümmerte. Mit dem Auftritt bei der Reichstagseröffnung schließt sich dieses Kapitel nun offiziell. Sofia und Carl Philip hatten die Geburt ihrer Tochter Ines am 7. Februar 2025 verkündet. Damit ist das Paar inzwischen Eltern von vier Kindern. Neben ihren Aufgaben als vierfache Mutter bringt die Prinzessin ihre royalen Termine sowie die Arbeit für die gemeinsame Stiftung des Paares und weitere Projekte unter einen Hut.

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Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bei ihrer Hochzeit im Mai 2015

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