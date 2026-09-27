Hut ab: Diese Prominenten sind den Berlin-Marathon gelaufen

Am heutigen Sonntag haben sich mehr als 50.000 Läufer der Herausforderung des Berlin-Marathons gestellt. Quer durch die Hauptstadt liefen dabei nicht nur Sportprofis und Laufenthusiasten, sondern auch einige prominente Gesichter. Eine der bekannten Starterinnen war Luisa Neubauer (30): Die Klimaaktivistin stellte sich erstmals der Challenge und brachte die 42,195 Kilometer in 4:03:18 Stunden hinter sich. Vor dem Startschuss nahm sie die Sache mit Humor. "Egal was passiert, es wird nicht so schmerzhaft wie die aktuelle Klimapolitik", scherzte sie laut der Nachrichtenagentur dpa.

Im prominenten Starterfeld tummelte sich auch Kai Pflaume (59). Der Moderator und bekennende Hobbyläufer hatte sich ziemlich spontan für eine Teilnahme entschieden – und lief nach 3:32:33 Stunden über die Ziellinie, rund 31 Minuten vor Luisa. Die Marathondebütantin konnte sich dafür über einen anderen Achtungserfolg freuen: Sie ließ den früheren Radprofi Rick Zabel (32) hinter sich. Der Sohn von Radsportlegende Erik Zabel brauchte 4:05:38 Stunden, um ins Ziel zu gelangen, und war damit gut zwei Minuten langsamer.

Für Kai war die Tour durch Berlin nicht der erste Marathonlauf in diesem Jahr. Erst vor fünf Monaten hatte das TV-Gesicht beim London Marathon mit 3:18:32 Stunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt – damals an der Seite der Marathonläuferin und Ärztin Katja Fischer sowie des ehemaligen Leichtathletik-Leistungssportlers Felix Plinke. In der deutschen Hauptstadt blieb er nun rund 14 Minuten über dieser Marke. Auf Instagram hatte er vorab entschuldigend erklärt, er gehe aus "dem alltäglichen Training und mit einiger Vorbelastung" an den Start.

Eine weitere Starterin ließ ihre Follower im Netz nicht nur beim Marathontraining, sondern auch am großen Tag hautnah dabei sein. Katja Geretschuchin (31), die Partnerin von Ex-Bachelor Dennis Gries, bezwang ebenfalls die 42 Kilometer. Vor dem Lauf klagte sie noch über Beschwerden im Bauch, zog ihr Vorhaben dann jedoch zielstrebig durch. "Ich bin so stolz, ich heule", verkündete sie in einem Video auf TikTok, in dem sie ihre Medaille entgegennahm. Kurz darauf fiel sie ihrem Liebsten erschöpft, aber zufrieden in die Arme.

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Getty Images Luisa Neubauer, Klimaschutz-Aktivistin

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Getty Images Kai Pflaume im Oktober 2021

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Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, April 2026

Nicole Kubelka / Future Image Dennis Gries und Katja Geretschuchin bei den Bunte New Faces Awards 2025