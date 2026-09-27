"Teen Mom"-Star Ryan darf Kinder nur unter Aufsicht sehen

Ryan Edwards muss vorerst auf unbeschwerte Zeit mit zwei seiner minderjährigen Kinder verzichten. Anfang September entschied ein Richter in Tennessee laut Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, dass die gemeinsamen Kinder des Realitystars und seiner Ex-Frau Mackenzie Edwards zunächst bei ihrer Mutter bleiben. Vorausgegangen war ein Eilantrag von Mackenzie, in dem sie ihrem Ex-Mann erneuten Substanzkonsum vorwirft. Bis der Sorgerechtsstreit weiter geklärt ist, darf Ryan seine Kinder ausschließlich im Haus seiner Eltern Jen und Larry Edwards sehen. Die Großeltern müssen die Treffen außerdem beaufsichtigen. Darüber hinaus ist es dem Realitystar untersagt, die Kinder selbst zu fahren oder auf andere Weise zu transportieren. Auch seine jetzige Ehefrau Amanda Conner, mit der er eine einjährige Tochter hat, darf laut der Anordnung nicht in die Besuche eingebunden werden: Sie soll die Treffen weder überwachen noch mit den Kindern allein bleiben oder sie im Auto mitnehmen.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Mackenzies Anwälte von einer "nach Treu und Glauben bestehenden Grundlage für die Annahme" sprechen, Ryan sei in den Substanzmissbrauch zurückgefallen. Konkret geht es dabei um den Konsum von Kratom. Die pflanzliche Substanz ist in Tennessee verboten, während Mackenzies Rechtsvertretung die Wirkung von Kratom als "stimulierend und opioidähnlich" beschreibt. Ryan muss sich deshalb einem gerichtlich angeordneten Drogentest unterziehen. Dafür sollen ihm in einer Testeinrichtung Fingernägel abgeschnitten und anschließend für den längsten wissenschaftlich belegbaren Nachweiszeitraum untersucht werden. Die vorläufigen Auflagen schränken die Betreuungszeit des Familienvaters deutlich ein. Nach der im August 2025 getroffenen Regelung standen Mackenzie jährlich 225 Tage und Ryan 140 Tage inklusive Übernachtungen mit den Kindern zu. Die nun geltenden Änderungen sollen laut Mackenzies Anwälten die Sicherheit der Kinder gewährleisten und gleichzeitig deren Beziehung zu den väterlichen Großeltern aufrechterhalten.

Ryan und Mackenzie hatten 2017 geheiratet. Im Februar 2023 reichte sie die Scheidung ein, worauf ein langer und konfliktreicher Rechtsstreit folgte. Am 15. August 2025 wurde die Ehe schließlich offiziell geschieden. Beide nahmen an der Anhörung teil, eine einstweilige Verfügung zwischen den Ex-Partnern bestand zu diesem Zeitpunkt weiterhin. Nur wenige Wochen nach Abschluss des Verfahrens heiratete Ryan seine neue Partnerin Amanda Conner. Auch in dieser Beziehung spielte das Thema Sucht zuletzt eine Rolle: Amanda machte laut OK Magazine im Mai öffentlich, dass sie nach drei Jahren Abstinenz einen Rückfall erlitten habe. Zuvor war sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Vernachlässigung eines Kindes festgenommen worden.

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Instagram / rcedwards85 Ryan Edwards, TV-Bekanntheit

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Instagram / mackedwards95 Mackenzie Edwards, TV-Bekanntheit

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